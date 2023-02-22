Estonian Cell снова приостанавливает работу завода из-за высоких цен на энергию

„Остановка прежде всего связана с вызванной удорожанием энергоносителей высокой себестоимостью, что затрудняет реализацию продукции в условиях острой международной конкуренции. Согласно первоначальному плану, мы хотим снова запустить завод с 6 марта“, — сказала Лахе.



Впервые завода Estonian Cell“ приостановил работу на две недели в конце 2022 года.



Проблемы у предприятие начались в августе прошлого года, когда цены на электроэнергию и газ буквально взлетели до небес. „В 2022 году компания заплатила за энергию в общей сложности более 44 млн евро. В годы, предшествовавшие кризису, стоимость энергии составляла порядка 17 млн евро. В среднем за год расходы на энергию составили 43% всех производственных расходов. Поскольку мы конкурируем с энергетической древесиной, то также значительно увеличилось потребление древесины. Хотя цены постепенно снизились, картина конкуренции не изменилась“, — отметила Лахе.



Как известно, Эстония — одна из немногих стран, которая на фоне энергетической войны не ввела временные меры поддержки крупной промышленности. „Даже Швеция, где уровень поддержки в целом ниже нашего, в конце 2022 года выделила 214 млн евро специально для поддержки энергоемкой промышленности. С правилами игры, отличными от других стран, мы не можем оставаться конкурентоспособными“, — отметила представитель фирмы.



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