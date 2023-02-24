Новости Эстонии
24.02.2023, 07:00

ФОТО и БЛОГ | Смотрите, как президент с супругой принимают гостей!

 

В пятницу, 24 февраля, Эстонии отмечает 105-ый День независимости. Днем на площади Вабадузе в Таллинне прошел военный парад, а вечером в концертном зале „Эстония“ состоялся президентский прием.

Смотрите фото и читайте наш праздничный блог!

Гости слушают речь президента и смотрят концерт. Саму речь можно прочитать ЗДЕСЬ.

Гости фотографируются возле фотостены:

Прибытие гостей:

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