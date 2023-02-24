ФОТО и БЛОГ | Смотрите, как президент с супругой принимают гостей!

Смотрите фото и читайте наш праздничный блог!

Гости слушают речь президента и смотрят концерт. Саму речь можно прочитать ЗДЕСЬ.

Гости фотографируются возле фотостены:

Прибытие гостей:

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