В Балтийском море загорелось судно с опасным грузом

Как пишет латвийский Delfi, в 2:42 в координационный центр поиска и спасения на море Службы береговой охраны МС поступило сообщение с грузового судна „Escape“ о том, что на его борту возник пожар, который не удалось потушить автономной системой пожаротушения. Пожар начался в машинном отделении

Центр немедленно направил на место происшествия судно береговой охраны Saule, а вертолету Государственной пограничной охраны было приказано подготовиться к вылету. Также были оповещены все оперативные службы.

В 2:57 экипаж покинул судно в спасательной шлюпке, а центр поиска и спасения дал указание находящемуся поблизости грузовому судну спасти людей. Все 15 членов экипажа „Escape“ были взяты на борт судна Kairit, которое доставит их в Рижский порт.

К Escape направляются буксиры Stella и Orion с системами пожаротушения, чтобы ликвидировать возгорание на судне.

В настоящее время Escape без управления дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива. Судно находится между Мерсрагсом и Роей примерно в 9 км от берега.

Экипаж судна береговой охраны Saule сообщил, что открытого огня на месте происшествия не замечено.

„Escape“ ходит под флагом Нидерландов, на судне находится опасный груз — полимеры и материалы для красок. В настоящее время нет информации о том, что контейнеры с грузом горят.

Судно направлялось из Клайпеды в Ригу.