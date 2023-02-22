22.02.2023, 11:18
Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов
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Форвард „Реала“ Карим Бензема забил два гола в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против „Ливерпуля“ (5:2). Для него это первые мячи в еврокубке в этом сезоне.
Как сообщает Opta, француз забил в 18-м сезоне подряд. Ранее это удавалось только Лионелю Месси. Оба забивают непрерывно в Лиге чемпионов с сезона-2005/06, пишет Sportmail.
В этом сезоне в групповой стадии Бензема сыграл в 4 встречах, но не отметился забитыми мячами.
Ответная игра между „Реалом“ и „Ливерпулем“ состоится через три недели в Мадриде на „Сантьяго Бернабеу“ — 15 марта. Начало встречи — 22.00.