Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Как сообщает Opta, француз забил в 18-м сезоне подряд. Ранее это удавалось только Лионелю Месси. Оба забивают непрерывно в Лиге чемпионов с сезона-2005/06, пишет Sportmail.

В этом сезоне в групповой стадии Бензема сыграл в 4 встречах, но не отметился забитыми мячами.

Ответная игра между „Реалом“ и „Ливерпулем“ состоится через три недели в Мадриде на „Сантьяго Бернабеу“ — 15 марта. Начало встречи — 22.00.

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