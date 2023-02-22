В Эстонии набирает популярность частное медицинское страхование от работодателя: его оформили уже более 1200 предприятий

По словам руководителя Союза страховых обществ Марта Йессе, стремительный рост частного медицинского страхования продолжается. „На финансируемые государством медицинские услуги часто возникают длинные очереди. Поэтому все больше работодателей оформляет для защиты своих работников договор медицинского страхования, который гарантирует им более быстрый доступ к услугам врачей-специалистов, а также покрывает стоматологические услуги, консультации психолога и другие медицинские услуги. На практике дополнительное медицинское страхование оказалось необходимым и в то же время является ценной составляющей мотивационного пакета работников“, — объяснил Йессе.

За 2022 год было выплачено возмещение по медицинскому страхованию работодателей на сумму 13,5 млн евро.

По оценке Йессе, медицинское страхование работодателя хорошо дополняет государственное медицинское страхование. „Непременно нужно обсуждать повышение предельного размера налоговой льготы 400 евро, поскольку из-за высокой инфляции установленный шесть лет назад предельный размер уже устарел. От повышения предельного размера выиграют не только работодатели и работники, но и государственный бюджет, поскольку медицинское страхование работодателя облегчает ситуацию с бюджетом Больничной кассы“, — сказал Йессе.

С 2018 года на страховые взносы работодателей по частному медицинскому страхованию распространяется налоговая льгота в размере до 400 евро в год на одного работника. В случае превышения этого предельного значения применяется налог на специальную льготу.

На страховом рынке Эстонии медицинское страхование работодателя предлагают BTA, ERGO, PZU, Seesam и If Kindlustus. В прошлом году такую услугу ввел также страховщик LHV Kindlustus.

По словам менеджера по продуктам личного и медицинского страхования LHV Kindlustus Анники Аласи, работники и работодатели считают заботу о здоровье все более важной и готовы за это платить. „Спрос на стоматологические услуги и услуги врачей-специалистов всегда был высоким. В последнее время стабильно растет спрос и на услуги, связанные с душевным здоровьем. В более крупных пакетах мы также предлагаем возможность страхования на случай непредвиденных расходов, вызванных критическими заболеваниями“, — сказала Аласи.