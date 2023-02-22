Валиеву требуют дисквалифицировать на 4 года

„WADA в данном случае считает вывод дисциплинарного трибунала Российского антидопингового агентства об отсутствии вины или халатности спортсменки ошибочным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса и воспользовалось правом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд“, — говорится в сообщении.



В WADA добавили, что требуют четырехлетней дисквалификации фигуристки и аннулирования всех результатов с момента сдачи пробы. „В рамках апелляции WADA добивается четырехлетнего периода дисквалификации и аннулирования всех результатов спортсменки с даты сдачи проб 25 декабря 2021 года. Как и в ходе этого процесса, WADA будет продолжать настаивать на том, чтобы этот вопрос продолжался без дальнейших неоправданных задержек“, — отмечается в релизе.



WADA и РУСАДА 13 января получили от дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА мотивировочную часть решения по делу о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой.



Как тогда сообщило WADA, дисциплинарный комитет РУСАДА решил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, тут с ее стороны нет „никакой вины или халатности“. Комитет не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы. В тот день Валиева стала чемпионкой России. Так как ее лишили медали, золото перешло к Александре Трусовой.



В январе WADA уже заявило о готовности подать апелляцию в CAS, как только получит полное решение ДАК. В самом РУСАДА также допускали возможность подачи апелляции.



В допинг-пробе спортсменки было найдено запрещенное вещество триметазидин. Результат проверки пробы был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. Фигуристка к этому моменту уже успела завоевать золото в командном турнире. Если Валиеву дисквалифицируют, Россия этой награды лишится.