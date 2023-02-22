Рассылающие тревожные SMS мошенники продолжают массово похищать деньги с банковских счетов

По словам руководителя службы кибер- и экономических преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, людям приходит SMS-сообщения, которые внешне выглядят так, словно их отправил банк получателя сообщения, или какой-то другой банк, клиентом которого он не является.

Пресс-секретарь банка LHV Прийт Рум сообщил, что в январе банк обнаружил около 10 сайтов, имитирующих домашнюю страницу банка, а в декабре прошлого года их было почти 70.

Кельт отметил, сказал, что в прошлом году полиция была проинформирована о 293 случаях мошенничества по телефону или SMS, а общий ущерб, причиненный мошенниками, составил чуть более 1,2 миллиона евро. С начала этого года полиция зарегистрировала 36 случаев мошенничества на сумму более 200 000 евро.

„Это статистика полиции. Реальное число людей, которые, вероятно, понесли убытки, несомненно, гораздо больше, возможно, даже в два или раза больше“, - сказал Кельт.