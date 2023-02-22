Официально: число э-резидентов в Эстонии преодолело знаковую отметку в 100 000 человек

По словам руководителя программы э-резидентства Лаури Хаава, это большое совпадение, что э-резидент со значимым шестизначным порядковым номером присоединяется к сообществу как раз к годовщине Эстонской Республики. „Образно говоря, из 100 000 человек мог бы получиться приличный певческий праздник. Накануне дня рождения Эстонии мы как малая нация можем порадоваться тому, что помимо зарубежных эстонцев по всему миру разбросано целое певческое поле э-резидентов. Даже те, кто сегодня, возможно, уже не пользуются своей эстонской цифровой ID-картой, в какой-то момент чувствовали связь с Эстонией – отрадно осознавать, что у нашего государства есть такая своеобразная диаспора э-союзников, состоящая из цифровых энтузиастов“, – сказал Хаав.

За годы существования э-резидентства Эстония получила 150 миллионов евро в виде налогов и государственных пошлин, и с каждым годом доходы растут ускоряющимися темпами – однако руководитель программы подчеркивает, что выгода для государства заключается не только в финансовых поступлениях. „Все эти люди по всему миру являются нашими послами, которые делятся информацией об Эстонии в своих сетях и передают полученные от нас цифровые знания остальному миру, что в свою очередь повышает узнаваемость и влияние Эстонии как инновационного цифрового государства“, – добавил Хаав.

Исполнительный директор отметил, что, хотя еще предстоит проделать работу по улучшению клиентского опыта, всемирно известный рекомендательный индекс (Net Promoter Score) э-резидентства в 2022 году составил 64, что близко к наивысшему уровню в мире, и является самым высоким показателем за всю историю программы, подтверждая очень высокую репутацию программы в постоянно растущем сообществе э-резидентов.