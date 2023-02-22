Официально: число э-резидентов в Эстонии преодолело знаковую отметку в 100 000 человек
Департамент полиции и погранохраны принял решение выдать удостоверение личности э-резидента Эстонии 100 000-му человеку с момента запуска программы в 2014 году. Э-резидентами Эстонии являются граждане 176 стран мира.
По словам руководителя программы э-резидентства Лаури Хаава, это большое совпадение, что э-резидент со значимым шестизначным порядковым номером присоединяется к сообществу как раз к годовщине Эстонской Республики. „Образно говоря, из 100 000 человек мог бы получиться приличный певческий праздник. Накануне дня рождения Эстонии мы как малая нация можем порадоваться тому, что помимо зарубежных эстонцев по всему миру разбросано целое певческое поле э-резидентов. Даже те, кто сегодня, возможно, уже не пользуются своей эстонской цифровой ID-картой, в какой-то момент чувствовали связь с Эстонией – отрадно осознавать, что у нашего государства есть такая своеобразная диаспора э-союзников, состоящая из цифровых энтузиастов“, – сказал Хаав.
За годы существования э-резидентства Эстония получила 150 миллионов евро в виде налогов и государственных пошлин, и с каждым годом доходы растут ускоряющимися темпами – однако руководитель программы подчеркивает, что выгода для государства заключается не только в финансовых поступлениях. „Все эти люди по всему миру являются нашими послами, которые делятся информацией об Эстонии в своих сетях и передают полученные от нас цифровые знания остальному миру, что в свою очередь повышает узнаваемость и влияние Эстонии как инновационного цифрового государства“, – добавил Хаав.
Исполнительный директор отметил, что, хотя еще предстоит проделать работу по улучшению клиентского опыта, всемирно известный рекомендательный индекс (Net Promoter Score) э-резидентства в 2022 году составил 64, что близко к наивысшему уровню в мире, и является самым высоким показателем за всю историю программы, подтверждая очень высокую репутацию программы в постоянно растущем сообществе э-резидентов.
Первым э-резидентом Эстонии стал 1 декабря 2014 года британец-эстофил Эдвард Лукас, который на тот момент работал старшим редактором глобального политико-экономического журнала The Economist. Лукас, недавно посетивший Эстонию, по-прежнему хорошо известен как эксперт по вопросам безопасности, который пишет статьи для нескольких известных международных изданий, является старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики (CEPA) и баллотируется в качестве кандидата от либерал-демократов в парламент Великобритании.
„Я очень рад, что так много людей, помимо меня, теперь являются э-резидентами Эстонии. Эстония по-прежнему на несколько шагов впереди других стран как безопасное цифровое государство, и внесла огромный вклад в международную репутацию Эстонии, что, в свою очередь, повышает национальную безопасность страны. Особенно в контексте сегодняшнего дня. Но не останавливайтесь на достигнутом!“ – передал Лукас приветствие эстонцам и э-резидентам по случаю 100 000-го члена сообщества.
Согласно недавнему опросу Norstat, проведенному по заказу э-резидентства, три четверти эстоноземельцев также гордятся тем, что живут в стране, которая считается одним из самых передовых цифровых обществ в мире, и находят, что э-резидентство играет в этом важную роль. 74% жителей Эстонии считают, что программа э-резидентства помогает продвижению Эстонии как цифрового общества в мире, а 73% полагают, что при поддержке создаваемого программой роста узнаваемости и репутации увеличатся и иностранные инвестиции в Эстонию. 83% респондентов считают важным, чтобы Эстония была и через 30 лет известна в мире как инновационное цифровое государство.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставления иностранным гражданам безопасного доступа к эстонским государственным электронным услугам, содействия иностранному бизнесу в Эстонии и увеличения доходной базы государства. За более чем восемь лет э-резидентами Эстонии стали 100 000 человек из 176 стран (не считая повторных заявок и аннулированных удостоверений личности). В настоящее время в обращении находится более 63 000 цифровых ID-карт э-резидентов с 5-летним сроком действия.