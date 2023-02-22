Юношеская сборная Эстонии по футболу сыграла вничью с Венгрией

Первый тайм получился равным: обе команды справились со своей задачей в обороне, но забить не смогли.

„Как мы и ожидали, первая четверть часа представляла собой интересную битву, а когда эта волна спала, на поле все стало налаживаться. В начале было небольшое беспокойство из-за того, что это первая игра в году, но мы смогли хорошо адаптироваться. Венгрия играла немного иначе, чем мы ожидали: они тоже оценили нас и поняли, что легкой прогулки не будет“, — сказал главный тренер команды Ало Бяренгруб, сообщает Jalgpall.ee.

Венгры создали самый опасный момент в первом тайме, но Отт Нымм, защищавший ворота Эстонии, сохранил ворота сухими.

Если в первом тайме в основном шла адаптация к игре, то во втором тайме сборная Эстонии вышла на поле с новыми идеями и уже через три четверти часа доминировала в матче.

„Мы привнесли в игру изменения, которые тестировали ранее с некоторыми игроками. Мы смогли больше владеть мячом, строить атаки и смогли дать сопернику пищу для размышления, как играть против нас. Примерно на 65-й минуте мы внесли несколько изменений в атаку и полузащиту, чтобы посмотреть, как это сработает, и это повысило остроту на половине соперника“, — объяснил Бяренгруб.

По мнению Беренгруба, ничья 0:0 — справедливый результат. „В случае с командами элитного раунда видно, что в ход идет все: вместо своего классического стиля они играют больше в обороне, Венгрия тоже защищалась от нас пятью линиями. Венгрия очень хорошо справилась со своей домашней работой. Мы команда, с которой нужно считаться“, — подытожил игру Беренгруб.

Юношеская сборная Эстонии до 19 лет вновь встретится с Венгрией в четверг, 23 февраля. „Я также дал понять ребятам, что мы должны расширить наш игровой диапазон, быть готовыми адаптироваться к игре и быть в состоянии создать что-то дополнительное, чтобы вызвать головную боль у соперников. Я очень доволен тем, что у меня есть игроки с разным профилем, которые также пробуют определенные игровые вещи в своих домашних клубах“, — сказал Беренгруб.