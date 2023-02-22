В пятницу в Таллинне стартует крупнейший в Северной Европе покерный фестиваль

Главное событие всемирно признанного десятидневного фестиваля - турнир со вступительным взносом в 1100 евро, состоится с 1 по 5 марта. „Второй раз в истории соревнований в основном турнире фестиваля победителю гарантирован призовой фонд.

„В зависимости от количества участников он еще может вырасти, но минимальный фонд составляет полмиллиона евро“, — прокомментировала Лиина Лийв, директор по маркетингу Olympic Entertainment Group, по словам которой, фестиваль с каждым годом становится все крупнее и крупнее и привлекает все больше и больше любителей покера.

Помимо основного турнира на фестивале также состоится более 50 покерных турниров с разными форматами и взносами, таких как хайроллер, открытый китайский покер и Омаха.

В качестве одного из самых особенных мероприятий, вечером 28 февраля состоится специальный турнир знаменитостей, где вы сможете сыграть в покер против нескольких эстонских и финских известных людей, таких как Теэле Вийра (певица), Лаура Пыльдвере (певица) и другие.

Ожидается, что в этом году фестиваль, который проводится с 2015 года, посетят более тысячи любителей покера из более чем 30 стран мира, в том числе игроки мирового уровня из Финляндии, Швеции и, конечно же, Эстонии.

Крупнейший фестиваль покера состоится с 24 февраля по 5 марта.

Расписание фестиваля можно посмотреть тут.

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