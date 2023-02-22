Правда ли, что в зоопарке в Техасе можно сделать платное фото с обезьянкой по кличке Зеленский?
В Telegram появились сообщения, что в одном из американских частных зоопарков за $5 можно сфотографироваться с макакой по кличке Зеленский, одетой в узнаваемую одежду. В качестве доказательства приводятся два снимка. Мы проверили их достоверность.
Первые публикации о необычной услуге в зоопарке в Техасе появились 10 февраля 2023 года. Сообщается, что владелец парка решил, будто бы Зеленский — подходящее имя для обезьяны, и нарядил животное в одежду цвета хаки с гербом Украины. Публикации сопровождают две фотографии: на одной сама макака-резус, а на другой показана табличка, где перечислены её имя, возраст (четыре года), вес (15 фунтов, или 6,8 кг), а также стоимость одного фото ($4,9). „Возможно, в глазах западных политиков Зеленский так и выглядит, но вот только обходится дороже“, — добавляют авторы некоторых постов.
Новости об этой акции появились в Telegram-каналах телеведущего Руслана Осташко (132 000 просмотров на момент написания этого текста), „Наблюдатель» (237 000), Voblya (193 000), „Скотт Риттер в Telegram» (190 000), „Шейх Тамир» (184 000), „Дядя Слава» (123 000), Fox News Russia (122 000), „Кот Костян — официальный канал» (117 000), Putin TG Team (89 000), „Пуля 18+» (84 000), „Первый патриотический» (77 000), „Что творится?» (67 000), „Война история оружие» (52 000) и „Шаман Раху» (2300). Посты об услуге в техасском зоопарке разошлись и в других соцсетях, среди которых „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут) и Twitter (тут, тут и тут).
Если такая услуга и существует где-то в Техасе, то она, судя по всему, не пользуется спросом. Во-первых, „Проверено“ не нашло в соцсетях ни одного фото человека с обезьяной, где было бы подписано, что зверька зовут Зеленский. Упоминания акции нет ни в каких англоязычных СМИ. В соцсетях все найденные нами посты об этой платной услуге на английском опубликованы позже аналогичных записей на русском языке. Кроме того, ни в одной из найденных нами публикаций не указано название конкретного зоопарка, а определить локацию, в которой сделана фотография таблички, невозможно ввиду отсутствия на ней каких-либо примечательных деталей.
Что касается снимка, на котором изображена макака в зеленоватой толстовке с украинским гербом, то фото было изменено в графическом редакторе. Благодаря обратному поиску по картинке мы определили, что на самом деле животное было одето в синюю кофту (синий контур и часть синего капюшона даже остались на вирусном изображении). Вероятно, для затруднения поиска авторы подделки отзеркалили фото, а также исказили фон и пропорции тела обезьяны.
Настоящий снимок был опубликован на сайте Pinterest 22 сентября 2020 года в аккаунте женщины по имени Татьяна. Кроме того, в левой части фото, ставшего основой для вирусного фейка, можно заметить часть таблички, где на русском языке просят соблюдать порядок и не разводить костры. В том же профиле есть коллекция под названием „Одежда для обезьян“, состоящая из 18 снимков. На одном из них можно увидеть логотип и название экокурорта „Марьин остров», расположенного в Республике Алтай.
В беседе с „Проверено“ Татьяна сообщила, что оригинальный снимок сделан летом 2020 года в селе Чемал на Алтае. На фото обезьяна по кличке Славик, которому на момент съёмки было три с половиной года, а его вес составлял около 4 кг. Кроме того, Татьяна предоставила фото животного с другого ракурса.
Самая ранняя обнаруженная нами публикация о платной фотографии с макакой по кличке Зеленский появилась в Telegram-канале „Рита Эбзеева“ (49 000 просмотров) 10 февраля 2023 года в 17:04 по московскому времени. Ранее в этом канале распространяли поддельные фото, связанные с другими выдуманными акциями и объявлениями. Например, „Проверено“ писало об эстонской заправке, где автомобилистам с российскими номерами якобы запретили покупать более 10 л бензина, и об украинской тату-студии, которая по акции якобы сводит свастику за полцены.
Таким образом, в Сети нет доказательств существования в техасском зоопарке платной услуги фотографирования с обезьяной по имени Зеленский, а единственное используемое в качестве доказательства фото, которое изначально появилось в русскоязычной публикации, было отредактировано.
Итог: Фейк