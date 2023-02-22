Правда ли, что в зоопарке в Техасе можно сделать платное фото с обезьянкой по кличке Зеленский?

Если такая услуга и существует где-то в Техасе, то она, судя по всему, не пользуется спросом. Во-первых, „Проверено“ не нашло в соцсетях ни одного фото человека с обезьяной, где было бы подписано, что зверька зовут Зеленский. Упоминания акции нет ни в каких англоязычных СМИ. В соцсетях все найденные нами посты об этой платной услуге на английском опубликованы позже аналогичных записей на русском языке. Кроме того, ни в одной из найденных нами публикаций не указано название конкретного зоопарка, а определить локацию, в которой сделана фотография таблички, невозможно ввиду отсутствия на ней каких-либо примечательных деталей.