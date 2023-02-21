21.02.2023, 22:08
Свежий опрос: отрыв Партии реформ от EKRE сократился(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным опроса социологической фирмы Norstat, самой популярной политической организацией Эстонии остается Партия реформ, рейтинг которой за неделю снизился на 0,7% до 29%, передает rus.err.
Поддержка EKRE за последнюю неделю увеличилась с 21% до 21,8%, а популярность центристов упала с 19,8% до 19,1%.
Таким образом, отставание EKRE от реформистов сократилось до 7,2%, а отрыв от центристов (третье место) увеличился до 2,7%.
На четвертом месте находится Eesti 200, поддержка которой снизилась с 11% до 10,3%. Далее идет партия Isamaa (8,4%), которая обогнала социал-демократов (6,9%).