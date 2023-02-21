Прогноз: в 2025 году бюджет Кассы здоровья уйдет в дефицит

Эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс отметил, что до сих пор дефицит бюджета на здравоохранение помогало сдерживать временное финансирование, но системного ответа для устранения дефицита до сих пор не существует. „О нехватке средств в здравоохранении мы говорим по меньшей мере на протяжении последних 20 лет, но до сих пор не достигли какого-либо соглашения в отношении новых источников финансирования Кассы здоровья. По сути мы одновременно столкнулись с растущим дефицитом и необходимостью повысить доступность услуг здравоохранения, сократить очереди на лечение и снизить самофинансирование со стороны пациента“, – прокомментировал эксперт Центра мониторинга развития Магнус Пийритс.

В своем докладе Центр мониторинга развития пришел к выводу, что нехватка врачебных услуг в Эстонии – самая высокая по Европе. При сохранении текущей системы медицинского страхования доступность услуг здравоохранения сократится.

Нехватка финансирования здравоохранения становится все более актуальной, так как расходы Кассы здоровья растут быстрее, чем доходы. „Население Эстонии стареет. При этом люди живут дольше, но зачастую имеют проблемы со здоровьем. В то же время, с распространением новых форм труда сокращаются поступления социального налога“, – пояснил Пийритс.

До сих пор баланс бюджета Кассы здоровья Эстонии сохранялся за счет временного дополнительного финансирования. Финансирование Кассы здоровья Эстонии было существенно пересмотрено в 2017 году, когда социальный налог начали выплачивать и за неработающих пенсионеров. Второе серьезное изменение было сделано в 2020 году. Тогда было принято решение о предоставлении временного дополнительного финансирования для преодоления вызванного коронавирусом кризиса. Эти дополнительные средства помогли поддержать баланс бюджета, но финансирование будет упразднено в 2025 году.