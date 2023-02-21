ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (363-й день) | Украинский суд запретил деятельность Партии регионов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом в первую очередь позвонит президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому . Он уверен, что сможет урегулировать конфликт в течение суток. Бывший глава государства выступил против продолжения политики многомиллиардной поддержки Украины.

Президент Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци заявил в интервью изданию Globo, что российские спортсмены не сделали ничего плохого, чтобы их отстраняли от соревнований. Гауденци отметил, что ATP „во многом придерживается указаний МОК“ - игроки из России и Беларуси не могут выступать в командных соревнованиях под своими флагами. „В общем, мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Они всю жизнь играли в теннис. Мы считаем, что ради справедливости им нужно давать возможности, как и всем остальным. Мы также считаем, что у них должна быть возможность соревноваться и право голоса, право говорить то, что они думают“, - сказал Гауденци.

Министерство обороны США раскрыло детали нового пакета военной помощи Украине общим объемом 460 млн долларов (432 млн евро). Среди прочего, речь идет о поставках дополнительных боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS, дополнительных переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, четырех радарах воздушного наблюдения, четырех машинах огневой поддержки пехоты Bradley и противопехотных минах Claymore. Кроме того, в пакете указаны приборы ночного видения, тактические защищенные системы связи и медикаменты.

В то же время, по данным украинской стороны, потери российских войск за сутки составили 760 человек личного состава, 10 танков, девять бронемашин, четыре артиллерийских системы и пять БПЛА оперативно-тактического уровня.

За сутки 20 февраля ВС РФ нанесли шесть ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, пишет Генштаб ВСУ в утренней сводке. Кроме того, по данным ведомства, российские войска совершили 86 обстрелов территории Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. „Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины“, - предупреждает украинский Генштаб.

В России в рамках новой волны мобилизации готовятся массово призывать на фронт студентов очных отделений вузов, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины . „Для этого создаются так называемые „участки оповещения“, которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения“, - говорится в сообщении ГУР в Telegram-канале. „Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля - начала весеннего призыва на срочную службу. При необходимости начало призыва может быть отсрочено“, - предполагает украинская разведка.

Антикремлевская коалиция состоит уже из 54 стран, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинскому телеканалу FREEDOM. Резников опроверг представление о якобы нарастающей „усталости“ партнеров Украины от ее поддержки в войне. „Наши партнеры настроены очень, очень, подчеркиваю, очень решительно. Настроены на нашу победу, - сказал он. - Это совершенно другие настроения, чем год назад, когда нам давали три дня на то, что падет столица, и три недели максимум на то, что падет вся страна. (...) Теперь все понимают, что эту российскую так называемую „вторую армию мира“ очень реалистично сдержать и победить.

Эксперты института скептически оценивают решение Минобороны России о реорганизации вооруженных формирований „ДНР“ и „ЛНР“ на фоне продолжающегося наступления. Это указывает на то, что российское военное ведомство не полностью осознает масштаб основных вызовов интеграции нерегулярных сил в профессиональную армию, особенно в период интенсивных боевых действий.

Россия не имеет больших незадействованных боеспособных резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход войны в свою пользу. Поэтому у Украины есть потенциал восстановить инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада, говорится в очередном отчетеамериканского Института изучения войны (ISW).

Совет ЕС решил продлить введенные из-за войны в Украине санкции в отношении России до 24 февраля следующего года , соответствующее постановление опубликовано в „Официальном журнале Евросоюза“. В постановлении подчеркивается, что Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Решение вступает в силу на следующий день после публикации, говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин вновь обвинил Запад в разжигании войны в Украине. „Я хочу это повторить: это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить“, - заявил глава российского государства в послании Федеральному собранию. Путин повторил свои утверждения о том, что так называемая „спецоперация“, была начата „для защиты“ РФ и для ликвидации „нацистской угрозы“. По его словам, Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами, но „за нашей спиной готовился совсем другой сценарий“.

По убеждению Путина, Запад использует Украину „как таран и как полигон“. „Но чем более дальнобойные системы будут поставляться Украине, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать наши границы“, - подчеркнул он, отметив, что речь сейчас „идет о существовании России“. В то же время президент РФ по-прежнему уверен, что „победить Россию на поле боя невозможно“.

По мнению Путина, российская экономика оказалась „гораздо прочнее, чем ожидали на Западе“, „вышла на новый цикл роста“, а рубль „укрепляется“, „строится независимая от доллара система международных расчетов“. „По итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1 процента. Это ниже, чем прогнозировалось ранее“, - отметил президент. Путин в очередной раз призвал к „деофшоризации“ экономики. „Бизнес должен действовать в российской юрисдикции, это базовый принцип“", - сказал он.

По информации оперативного командования „Юг“, войска РФ днем во вторник ударили по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуре, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям в Херсоне. В результате получили существенные повреждения дома, из-за прямого попадания снарядов загорелось несколько квартир. Кроме того, был обстрелян местный рынок. По уточненной информации, в результате обстрела Херсона российскими войсками погибли пять человек, сообщает Херсонский городской совет и оперативное командование „Юг“. Ранения, по их данным, получил 21 человек, 16 из которых госпитализировали.