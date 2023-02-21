21.02.2023, 20:20
Elisa и Tele2 повышают цены на пакеты мобильной связи(13)
ФОТО: JAANUS LENSMENT | EKSPRESS MEEDIA
„Сообщаем, что с 1 апреля 2023 года ежемесячная плата за ваш мобильный номер увеличится на 1,99 евро за пакет услуг“, - говорится в уведомлении, разосланном клиентам Elisa.
Представитель Elisa объяснил повышение цен увеличением затрат на производство, пишет rus.err.
Директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин также подтвердила ERR планы повышения цен.
„Чтобы сохранить разумные цены, мы планируем перевести как частных, так и бизнес-клиентов на более современные пакеты. Как для частных, так и для бизнес-клиентов изменение цены на новые пакеты останется на уровне около 15%, во многом это зависит от пакета“, - сказала Эстрин.
По словам представителя Telia, их компания пока не планирует менять цены.