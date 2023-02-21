300 млрд, которых нет. ЕС не удалось найти резервы российского ЦБ, которые хотят отдать Украине

21 февраля 54 члена Европарламента во главе с бывшим министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паетом, бывшим министром по делам ЕС Франции Натали Луазо и бывшим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским направили письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (копия имеется в распоряжении редакции). В письме содержится требование создать единый реестр заблокированных в ЕС средств ЦБ РФ и российских олигархов с указанием размеров и местонахождения этих средств. Европарламентарии утверждают, что до сих пор такого реестра не существует, а также требуют, чтобы Еврокомиссия побудила страны-члены ЕС делиться с ней информацией об арестованных российских деньгах „для создания ясной картины ситуации“. Подписанты письма считают, что после сбора необходимой информации Евросовет и Еврокомиссия должны выработать единый подход к использованию этих средств на восстановление Украины и полагают особенно важным, чтобы эти средства были использованы именно таким способом. Подписанты письма представляют большинство стран союза и фракций Европарамента.