Светлана Тихановская: имперская Россия считает, что ни белорусы, ни украинцы не имеют право на существование как отдельные нации(37)
„Союзное государство – угроза для белорусcкого народа и белорусской государственности. Это не союз равных — это изначально было дорожной картой по поглощению Беларуси Россией“, - прокомментировала RusDelfi лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская по поводу „построения полноценного Союзного государства“.
„Имперская Россия считает, что ни белорусы, ни украинцы не имеют право на существование как отдельные нации. Поэтому Россия развязала кровавую войну в Украине, а в отношении Беларуси у Путина другой план, и Лукашенко – часть этого плана, - комментирует Тихановская. - Лукашенко является последовательным проводником „русского мира“ в Беларуси с самого начала своего правления. Если в 1994-ом 40,6% школьников учились на белорусском языке, то в 2021 – только 10,2 %. Вообще, интервенция „русского мира“ направлена на то, чтобы беларусы смотрели на мир глазами России и не думали о своих интересах.
Но белорусский народ большинством проголосовал против Лукашенко в 2020-м. Беларусы и раньше не видели никакого смысла в Союзном государстве, но теперь с началом захватнической войны в Украине всё больше беларусов считает, что нашей стране нужно разорвать всяческие союзы с Россией, ведь они угрожают нашим национальным интересам.
Несколько дней назад на Мюнхенской конференции по безопасности я озвучила наше видение восстановления контура безопасности Беларуси и региона. Оно состоит из пяти шагов. Во-первых, Беларусь выходит из Союзного государства с Россией. Также Беларусь выходит из ОДКБ – нельзя состоять в военном союзе с агрессором. Беларусь начинает широкое региональное сотрудничество, особенно с Украиной, Польшей и странами Балтии. Беларусь присоединяется к Совету Европы, мы разрабатываем стратегию сотрудничества с ЕС. Беларусь принимает новую Конституцию, которая не позволит стране снова впасть в диктатуру. Мы сделаем все, чтобы добиться независимости и демократии в нашей стране“, - отметила Светлана Тихановская.