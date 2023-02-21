Посол США вручил президенту Эстонии свои верительные грамоты(1)
Президент Эстонии Алар Карис принял сегодня в своей резиденции в Кадриорге верительные грамоты от послов четырех стран.
Сегодня свои верительные грамоты главе ЭР вручили послы США, Перу, Панамы и Колумбии.
„Соединенные Штаты Америки и Эстонская Республика — хорошие партнеры, друзья и союзники. Как представитель президента Соединенных Штатов в Эстонии, я обязуюсь укреплять наше партнерство и способствовать дальнейшему развитию дружбы между двумя нашими странами. Мне очень приятно работать с вами и с народом Эстонии“. — сказал на церемонии вручения верительных грамот посол США Джордж П. Кент.
Во время встречи посол Кент подчеркнул крепкую дружбу между двумя нашими странами и подтвердил приверженность Соединенных Штатов сотрудничеству с Эстонией для решения общих проблем и обеспечения безопасности и мира в Европе, сообщило посольство США в Эстонии.