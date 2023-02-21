Посол США вручил президенту Эстонии свои верительные грамоты

„Соединенные Штаты Америки и Эстонская Республика — хорошие партнеры, друзья и союзники. Как представитель президента Соединенных Штатов в Эстонии, я обязуюсь укреплять наше партнерство и способствовать дальнейшему развитию дружбы между двумя нашими странами. Мне очень приятно работать с вами и с народом Эстонии“. — сказал на церемонии вручения верительных грамот посол США Джордж П. Кент.