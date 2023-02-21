21.02.2023, 17:36
В Черном море у побережья Краснодарского края потерпел крушение российский сухогруз
ФОТО: pixabay
В Черном море у побережья Краснодарского края 21 февраля потерпел крушение сухогруз Seamark, следовавший под флагом Коморских островов, сообщает „Медуза“ со ссылкой российские СМИ и на пресс-службу Росморречфлота.
Судно перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. На борту находились 11 членов экипажа, все граждане России.
Как отмечается, сухогруз переломился в условиях шторма. Высота волн в районе крушения достигала трех метров.
В МЧС заявили, что всех членов экипажа уже благополучно подняли на спасательные судна. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.