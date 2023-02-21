ПОДКАСТ | „Это ядерный шантаж“. Что важного сказал сегодня Путин?

„Две важные вещи: 1) в 2024 году состоятся президентские выборы. Это сигнал чиновникам: я буду участвовать, я буду вашим президентом до 2030 года. 2) То, что он сказал в самом конце - приостановка договора о стратегических наступательных вооружениях (договор, ограничивающий ядерный арсенал у России и США).

Американцы предлагали пролонгировать договор, его продлевают каждые 10 лет. Обе стороны проводили инспекции, были построены предприятия по утилизации. А сейчас все возвращается к застойным годам, к временам Сталина 1950-х“, - считает Сергей Ковальченко.

„Представьте, что в ядерной ракете стоит какой-то дешевый китайский чип, - продолжил он. - Ее запустят, а она полетит куда-то не туда. Что будет? Третья мировая? Это ядерный шантаж, думаю, все американцы схватились за голову и думают, что теперь делать. После обращения Путина посол США была вызвана в российский МИД и ей, видимо, вручили документ о приостановке этого договора. То есть Россия может наклепать много-много ядерных зарядов, а они будут на дешевых носителях“.

По словам Ковальченко, Китай - это один из основных бенефициаров этой войны. „Через Китай идет весь параллельный импорт. Транссибирская магистраль забита. Порты во Владивостоке перегружены, чтобы разгрузиться нужно ждать две недели на рейде. Все идет через Китай. Еще две страны, которые снимают все сливки с этой войны - Турция и Казахстан. Этим трем странам не надо, чтобы война прекращалась“.

Говоря о влиянии войны на общество, Ковальченко отметил, что российские власти заваливают людей деньгами, чтобы тушить все возможные пожары. „Пока нет никаких протестов. Если они бы экономили, как это было раньше, то конфликтов было бы больше, а так люди берут деньги и молчат. Все финансовые учреждения работают только на то, чтобы семьям погибших на войне приходили деньги. Деньги платят огромные, около 15 миллионов рублей (187 тысяч евро)“, - считает журналист.

Слушайте подкаст:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00