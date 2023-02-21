Победа в войне достижима: Минобороны привезет из Украины подбитый российский танк и покажет его в городах Эстонии

Пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии Андра Нылвак сообщила, что подбитый российский танк Т-72 будет доставлен в Эстонию в сотрудничестве с украинскими коллегами.

„Целью является показать, что войну можно выиграть, и Украина способна сопротивляться превосходящим силам противника, - сказала Нылвак. - Мы также хотим показать, что военная помощь Эстонии имеет заметное влияние. То, что танк подбит именно отправленным Эстонией оружием, по словам Нылвак, уверенно утверждать нельзя.

Конечным пунктом назначения для танка станет Эстонский военный музей, но до этого подбитая машина будет демонстрироваться в различных городах страны.

Нылвак добавила, что точная информация касательно программы движения и демонстрации танка будет вскоре обнародована.