„Мы навсегда в этом утре 24 февраля“. Журналисты RusDelfi о том, как война вошла в их жизнь и стала новой реальностью

23 февраля, накануне страшного дня, как раз вышел свежий номер „Эстонского Экспресса“. Последний „мирный“ номер. В нем было интервью со стоматологом из Украины , который живет в Эстонии. В заголовке была цитата: „Я готов перевезти родителей в Таллинн, но войны не будет!“ Редакторская недальновидность? Нет, я так не думаю. Вера в человечность - да. Надежда на то, что в XXI веке в сердце Европы не может быть никакой войны - безусловно.

В принципе в жизни часто так бывает: если уверен, что все пойдет по накатанной, то непременно будет поворот. Но, черт возьми, не настолько же! В общем, в этом году не работаю 24 февраля впервые за много лет и собираюсь снова съездить на Тоомпеа на поднятие флага. Надеюсь, в этот раз мне не придется бежать оттуда сломя голову.

Юри Ратас продолжает говорить - про поддержку Украины, про осуждение агрессии России, про независимость Эстонии, а я убегаю с Тоомпеа под речь Ратаса, с этим маленьким флажком в руке. Я поднимаю его вверх каждый раз, когда публика скандирует „Elagu Eesti“ и „Слава Україні“. Со стороны, наверное, это смешно выглядело. В тот момент мне как-то неудобно даже было, это выглядело так, будто я убегаю от его слов.

Наконец включаю интернет на телефоне и вижу хаос в рабочем чате и просьбу коллег выйти на работу пораньше.

И тут - внимание, говорит Ратас: „Сегодня утром в День независимости Эстонской Республики мы поднимаем сине-черно-белые флаги, но за несколько часов до этого, ранним утром, Россия начала широкомасштабное военное вторжение в Украину“.

В прошлом году я решил впервые съездить на поднятие флага на Тоомпеа, оттуда как раз недалеко ехать до редакции. Проснулся рано, буквально 15 минут на умыться-собраться и бегом к машине, чтобы не опоздать. К счастью, успел вовремя, получил милые эстонские флажки, которые раздавали на Тоомпеа, и насладился торжественным поднятием флага.

Кажется, я работал уже 4-5 лет подряд на 24 февраля, и в прошлом году тоже. Обычно это спокойный день - утром поднятие флага, парад, важные речи, раньше еще президентский прием был - в общем, все шло по накатанной схеме.

Несмотря на выходной день, никто никуда не поехал, все начали звонить всем и говорить. Говорить хоть что-то, чтобы оправиться от чудовищности происходящего. Теперь это утро февраля 2022 года — наша новая реальность. Ни у кого не было ответов. Друзья нашей семьи — журналисты, политики, военные, аналитики и эксперты со всего мира — никто не мог сказать ничего, только самые отчаянные делали прогнозы вроде „война продлится максимум 3 дня“ или „дней десять, не больше“.

В тот день все звонили всем. Ни у кого не было ответов. Только самые отчаянные делали прогнозы

Сообщение: „В Киеве объявлена воздушная тревога“. Надрывный звук воздушной тревоги, который лишает душу надежды, я очень боялась, что когда-то услышу его. Я до сих пор будто бы слышу его через динамик своего телефона и моя кровь холодеет.

О войне я узнала в 7 утра, открыв социальные сети. Моя подруга написала на своей странице: „Будь проклят Путин“, в комментариях к этой записи люди проклинали войну. Неужели все-таки война! Я знала, что обстановка на границе России и Украины напряженная, что иностранные разведки давно предупреждали о готовящемся вторжении, но как большинство — не верила.

...Все это время у меня перед глазами обложка „Новой газеты“, с которой последнее независимое издание в России успело выйти на следующий день после начала войны, 25 февраля. На черном фоне было написано три простых и страшных слова: „Россия. Бомбит. Украину“. Несмотря на то, что прошел уже целый год, от них все равно бросает в дрожь.

В тот день мы много работали. На смену в свой законный выходной совершенно добровольно вышли практически все сотрудники. И долго не уходили. Честно говоря, есть ощущение, что та рабочая смена и тот февральский день длятся до сих пор. А кильку, купленную накануне для праздничных бутербродов, мы так тогда и не открыли.

На следующее утро я проснулась первой - был выходной в честь Дня независимости Эстонии. В рабочем чате было уже за сотню сообщений. „Война началась!“ - я оказалась первой в семье, кому довелось произнести это вслух, когда будила мужа и дочь.

Война помогла мне разглядеть истинные лица людей, которые оправдывают российское вторжение и кровопролитие, аргументируя их словами: “А где вы были 8 лет?“ Тяжело было общаться с людьми, которые говорили, что Украина — это „зло, а не государство“. Я хочу, чтобы близкие знали правду такой, как она есть, а не поощряли насилие. Если граждане России не проснутся сейчас, то я уже не знаю, что сможет их разбудить.

Это страшный сон и ты вот-вот проснешься, но... не просыпаешься

В памяти всплывает то, как Украина быстро смогла объединиться, защититься и дать отпор российской армии, которая считалась „второй армией мира“. За год весь мир сплотился еще больше и прилагает большие усилия, чтобы помочь Украине побороть кровожадного врага.

Гнев и ужас от того, что Путин вмешивается в жизни обычных мирных людей и уничтожает их. Меня охватила апатия, ничего не хотелось делать.

Когда утром 24 февраля я проснулся и начал листать Facebook, меня охватили сильный страх и паника. Казалось, что это все страшный сон и ты вот-вот проснешься. Но видишь весь этот ужас в новостях и... не просыпаешься. Становится только страшнее.

Но я хочу спросить тех, кто даже за год не осознал, что Россия ведет настоящую вероломную и кровопролитную войну против соседнего государства (не важно, представители ли это того самого „глубинного народа“, существование которого многими отрицается, или представители интеллигенции и среднего класса, спешно покинувшие Россию) — в ваших жилах течет человеческая кровь или тыквенный латте?..

Война развела меня со многими людьми. Но она же свела меня с новыми людьми, ставшими мне друзьями — среди них украинские военные, медики, волонтеры, люди разных профессий и жизненного призвания, в сложный час вставшие на защиту своей страны. Когда-то после войны я надеюсь встретиться с ними на мирной украинской земле и обнять, и поблагодарить за то, что держали небо над остальными.

Сегодня уже год этой войне, и правда в том, что никто из нас не знает, что будет дальше. И если война выплеснется в наши страны, я встану плечом к плечу со своими друзьями — из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии — со всеми, кому дорог свой дом и свобода.

Моих друзей больше нет в Киеве

Евгения Парв, редактор

24 февраля - особенный день. В этот день родилась не только Эстонская Республика, но и моя любимая младшая сестра. По традиции, мы проснулись рано утром, и с мужем засобирались посмотреть на поднятие флага в Нарвском замке. И уже в процессе сборов мы поняли, что произошло, потому что буквально отовсюду хлынули новости.

В тот момент я даже не поняла, что это означает. Поскольку у меня множество друзей (правильнее сказать - подруг) в Украине, близких подруг, в гости к которым до этого я каждый год летала в начале мая, то первой мыслью было: „Как мои девочки?“, а второй, немного странной: „Хорошо, что я не успела купить билет в Киев“.

В этот день мы почувствовали, что нет ничего ценнее свободы

После этого, уже по дороге к замку, я погрязла в смс, сообщениях в чатах и звонках. Мне было важно понять, как там мои подруги. Были паника, отчаяние, страх, ненависть - чувства смешались в один комок боли.

А еще было страшно звонить близким в Россию. Потому что... „все все понимают“. Болезненный вопрос по поводу родных „на той стороне“, наверное, я не хочу поднимать. Да, к сожалению, мои родители и некоторые очень близкие когда-то родственники, живущие в РФ, думают так, как рассказывает российский телевизор. Это отдельная боль. Ограничусь этим.

А потом мы стояли во дворе замка, слушали гимн и чувствовали особенно остро, что нет ничего ценнее свободы.

Я не знаю, когда я снова смогу полететь в Киев. Но самое ужасное, что лететь мне больше не к кому. Все те, с кем мы смеялись и пили вино на балконе одного из тех самых красивых киевских домов с колоннами и лепниной, те, с кем гуляли по набережной и вдыхали аппетитные запахи „Уличной еды“, с кем танцевали под дождем под цветущими каштанами, все они теперь не в Киеве. Канада, Франция, Германия, Польша, Румыния, Сербия...

И это моя личная боль и моя личная ненависть к тому, кто затеял это. Лишив меня моего Киева, моего праздника, и - не сравнимое с моим горе - огромное количество украинцев лишились своего дома, близких, родины.