„Мы навсегда в этом утре 24 февраля“. Журналисты RusDelfi о том, как война вошла в их жизнь и стала новой реальностью
24 февраля 2022 года многие из нас, проснувшись рано утром, с ужасом узнали, что Россия вторглась в Украину. Никто не мог представить, что и на наш век выпадет услышать самые страшные слова: „Началась война“.
Постепенно шок сменился осознанием новой реальности, война стала постоянным тревожным фоном, к которому нельзя привыкнуть. Работа журналиста не позволяет нам „выключить войну“, когда надоест смотреть на страшные кадры, не позволяет остраниться от нее. Мы служим демократии, свободе слова и правам человека. В нынешнее военное время мы освещаем события такими, как они есть. Наше оружие - слово, и все мы сейчас находимся на информационной передовой.
Журналисты RusDelfi поделились со своими читателями репликами о том, как война вошла в их жизнь, как они жили и работали весь год, как теряли друзей и родных из-за разницы во взглядах, как получали благодарность читателей.
Год назад 24 февраля я бежал с Тоомпеа сломя голову
Андрей Данило, редактор
Кажется, я работал уже 4-5 лет подряд на 24 февраля, и в прошлом году тоже. Обычно это спокойный день - утром поднятие флага, парад, важные речи, раньше еще президентский прием был - в общем, все шло по накатанной схеме.
В прошлом году я решил впервые съездить на поднятие флага на Тоомпеа, оттуда как раз недалеко ехать до редакции. Проснулся рано, буквально 15 минут на умыться-собраться и бегом к машине, чтобы не опоздать. К счастью, успел вовремя, получил милые эстонские флажки, которые раздавали на Тоомпеа, и насладился торжественным поднятием флага.
И тут - внимание, говорит Ратас: „Сегодня утром в День независимости Эстонской Республики мы поднимаем сине-черно-белые флаги, но за несколько часов до этого, ранним утром, Россия начала широкомасштабное военное вторжение в Украину“.
Я убегал с Тоомпеа с сине-черно-белым флажком в руке
Наконец включаю интернет на телефоне и вижу хаос в рабочем чате и просьбу коллег выйти на работу пораньше.
Юри Ратас продолжает говорить - про поддержку Украины, про осуждение агрессии России, про независимость Эстонии, а я убегаю с Тоомпеа под речь Ратаса, с этим маленьким флажком в руке. Я поднимаю его вверх каждый раз, когда публика скандирует „Elagu Eesti“ и „Слава Україні“. Со стороны, наверное, это смешно выглядело. В тот момент мне как-то неудобно даже было, это выглядело так, будто я убегаю от его слов.
В принципе в жизни часто так бывает: если уверен, что все пойдет по накатанной, то непременно будет поворот. Но, черт возьми, не настолько же! В общем, в этом году не работаю 24 февраля впервые за много лет и собираюсь снова съездить на Тоомпеа на поднятие флага. Надеюсь, в этот раз мне не придется бежать оттуда сломя голову.
Та рабочая смена длится до сих пор
Дарья Крехова, редактор газеты „Эстонский Экспресс“
23 февраля, накануне страшного дня, как раз вышел свежий номер „Эстонского Экспресса“. Последний „мирный“ номер. В нем было интервью со стоматологом из Украины, который живет в Эстонии. В заголовке была цитата: „Я готов перевезти родителей в Таллинн, но войны не будет!“ Редакторская недальновидность? Нет, я так не думаю. Вера в человечность - да. Надежда на то, что в XXI веке в сердце Европы не может быть никакой войны - безусловно.
На следующее утро я проснулась первой - был выходной в честь Дня независимости Эстонии. В рабочем чате было уже за сотню сообщений. „Война началась!“ - я оказалась первой в семье, кому довелось произнести это вслух, когда будила мужа и дочь.
На черном фоне было написано три простых и страшных слова: „Россия. Бомбит. Украину“.
В тот день мы много работали. На смену в свой законный выходной совершенно добровольно вышли практически все сотрудники. И долго не уходили. Честно говоря, есть ощущение, что та рабочая смена и тот февральский день длятся до сих пор. А кильку, купленную накануне для праздничных бутербродов, мы так тогда и не открыли.
...Все это время у меня перед глазами обложка „Новой газеты“, с которой последнее независимое издание в России успело выйти на следующий день после начала войны, 25 февраля. На черном фоне было написано три простых и страшных слова: „Россия. Бомбит. Украину“. Несмотря на то, что прошел уже целый год, от них все равно бросает в дрожь.
По жилам течет тыквенный латте, а не кровь
Ольга Минник, редактор рубрики мнений
О войне я узнала в 7 утра, открыв социальные сети. Моя подруга написала на своей странице: „Будь проклят Путин“, в комментариях к этой записи люди проклинали войну. Неужели все-таки война! Я знала, что обстановка на границе России и Украины напряженная, что иностранные разведки давно предупреждали о готовящемся вторжении, но как большинство — не верила.
Сообщение: „В Киеве объявлена воздушная тревога“. Надрывный звук воздушной тревоги, который лишает душу надежды, я очень боялась, что когда-то услышу его. Я до сих пор будто бы слышу его через динамик своего телефона и моя кровь холодеет.
В тот день все звонили всем. Ни у кого не было ответов. Только самые отчаянные делали прогнозы
Несмотря на выходной день, никто никуда не поехал, все начали звонить всем и говорить. Говорить хоть что-то, чтобы оправиться от чудовищности происходящего. Теперь это утро февраля 2022 года — наша новая реальность. Ни у кого не было ответов. Друзья нашей семьи — журналисты, политики, военные, аналитики и эксперты со всего мира — никто не мог сказать ничего, только самые отчаянные делали прогнозы вроде „война продлится максимум 3 дня“ или „дней десять, не больше“.
Сегодня уже год этой войне, и правда в том, что никто из нас не знает, что будет дальше. И если война выплеснется в наши страны, я встану плечом к плечу со своими друзьями — из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии — со всеми, кому дорог свой дом и свобода.
Война развела меня со многими людьми. Но она же свела меня с новыми людьми, ставшими мне друзьями — среди них украинские военные, медики, волонтеры, люди разных профессий и жизненного призвания, в сложный час вставшие на защиту своей страны. Когда-то после войны я надеюсь встретиться с ними на мирной украинской земле и обнять, и поблагодарить за то, что держали небо над остальными.
Но я хочу спросить тех, кто даже за год не осознал, что Россия ведет настоящую вероломную и кровопролитную войну против соседнего государства (не важно, представители ли это того самого „глубинного народа“, существование которого многими отрицается, или представители интеллигенции и среднего класса, спешно покинувшие Россию) — в ваших жилах течет человеческая кровь или тыквенный латте?..
Война помогла мне разглядеть истинные лица людей
Евгений Грибовский, спортивный репортер
Когда утром 24 февраля я проснулся и начал листать Facebook, меня охватили сильный страх и паника. Казалось, что это все страшный сон и ты вот-вот проснешься. Но видишь весь этот ужас в новостях и... не просыпаешься. Становится только страшнее.
Гнев и ужас от того, что Путин вмешивается в жизни обычных мирных людей и уничтожает их. Меня охватила апатия, ничего не хотелось делать.
В памяти всплывает то, как Украина быстро смогла объединиться, защититься и дать отпор российской армии, которая считалась „второй армией мира“. За год весь мир сплотился еще больше и прилагает большие усилия, чтобы помочь Украине побороть кровожадного врага.
Это страшный сон и ты вот-вот проснешься, но... не просыпаешься
Война помогла мне разглядеть истинные лица людей, которые оправдывают российское вторжение и кровопролитие, аргументируя их словами: “А где вы были 8 лет?“ Тяжело было общаться с людьми, которые говорили, что Украина — это „зло, а не государство“. Я хочу, чтобы близкие знали правду такой, как она есть, а не поощряли насилие. Если граждане России не проснутся сейчас, то я уже не знаю, что сможет их разбудить.
Моих друзей больше нет в Киеве
Евгения Парв, редактор
24 февраля - особенный день. В этот день родилась не только Эстонская Республика, но и моя любимая младшая сестра. По традиции, мы проснулись рано утром, и с мужем засобирались посмотреть на поднятие флага в Нарвском замке. И уже в процессе сборов мы поняли, что произошло, потому что буквально отовсюду хлынули новости.
В тот момент я даже не поняла, что это означает. Поскольку у меня множество друзей (правильнее сказать - подруг) в Украине, близких подруг, в гости к которым до этого я каждый год летала в начале мая, то первой мыслью было: „Как мои девочки?“, а второй, немного странной: „Хорошо, что я не успела купить билет в Киев“.
В этот день мы почувствовали, что нет ничего ценнее свободы
После этого, уже по дороге к замку, я погрязла в смс, сообщениях в чатах и звонках. Мне было важно понять, как там мои подруги. Были паника, отчаяние, страх, ненависть - чувства смешались в один комок боли.
А еще было страшно звонить близким в Россию. Потому что... „все все понимают“. Болезненный вопрос по поводу родных „на той стороне“, наверное, я не хочу поднимать. Да, к сожалению, мои родители и некоторые очень близкие когда-то родственники, живущие в РФ, думают так, как рассказывает российский телевизор. Это отдельная боль. Ограничусь этим.
А потом мы стояли во дворе замка, слушали гимн и чувствовали особенно остро, что нет ничего ценнее свободы.
Я не знаю, когда я снова смогу полететь в Киев. Но самое ужасное, что лететь мне больше не к кому. Все те, с кем мы смеялись и пили вино на балконе одного из тех самых красивых киевских домов с колоннами и лепниной, те, с кем гуляли по набережной и вдыхали аппетитные запахи „Уличной еды“, с кем танцевали под дождем под цветущими каштанами, все они теперь не в Киеве. Канада, Франция, Германия, Польша, Румыния, Сербия...
И это моя личная боль и моя личная ненависть к тому, кто затеял это. Лишив меня моего Киева, моего праздника, и - не сравнимое с моим горе - огромное количество украинцев лишились своего дома, близких, родины.
Тем утром мне не было страшно
Юлия Сандул, редактор
Вечер двадцать третьего февраля. Мы с партнером, читая новости о международной обстановке, взвешиваем все „за“ и „против“ относительно покупки авиабилетов в Киев - в мае там должно было состояться одно интересующее нас мероприятие. Тянем до последнего, но здравый - как нам тогда казалось - смысл побеждает: ведь не может быть никаких военных конфликтов в Европе, просто не может быть!
Огромная безумная реальность не помещалась в голову
Утро двадцать четвертого февраля. В Эстонии праздник, у меня выходной, поэтому сплю долго с удовольствием. Открываю глаза и первое, что слышу: „Война“. Сказано это было настолько спокойно, что переспрашивать не было смысла. Слезы полились градом.
Кажется, тогда мне не было страшно. Страшно стало позже, когда войска подошли к Чернобылю. А тем утром было ощущение, что такая огромная безумная реальность просто не помещается в мою маленькую голову.
Понимал, но поверить не мог: как это возможно в здоровом мире?
Андрей Шумаков, главный редактор RusDelfi
23 февраля был так называемый короткий день, однако я оставался в редакции допоздна из-за новостей про присоединение так называемых ЛНР и ДНР к России. Уходя - было, наверное, часов 9 вечера - мы символически сдвинули чайные кружки с нашим вечерним дежурным Ниной Брянцевой под тост „лишь бы не было войны“. Кажется, нам теперь лучше вообще не поднимать никаких тостов - пророки из нас неважные. Умом я понимал, к чему все это идет, особенно на фоне нелепых попыток кремлевской пропаганды выдумать какой-нибудь casus belli. Умом понимал, но поверить в это было абсолютно невозможно.
В 6:12 утра меня разбудил телефонный звонок. В трубке прозвучали четыре слова: „Андрей, прости. Война началась“. Голос дежурного редактора Эрики был таким виноватым, как будто не Путин, а именно она начала войну. Но всё это сущие пустяки по сравнению с тем, от каких звуков проснулись миллионы украинцев, и в каком ужасе они живут по сей день.
По ту сторону украинской границы остались наши корреспонденты. Связи с ними не было
Я тут же включил компьютер, начал мониторить новости, помогать коллегам работать на ленте и потихоньку будить остальную редакцию. Первым ощущением, конечно, был шок: российский десант в Мариуполе, российские танки пересекают границу Беларуси с Украиной... Как это возможно в здоровом мире? Где-то там, по ту сторону украинской границы были наши корреспонденты: Роман Старапопов и Рауно Вольмар, связи с ними в тот момент не было. И от этого стало еще паршивее.
В 2013 году я, будучи спортивным журналистом, работал на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. И там - на всю трибуну „Лужников“ - украинские болельщики растянули невероятных размеров баннер „Москва, спасибо за всё!“, украшенный двумя государственными флагами. Я, как и многие коллеги, конечно, тут же сфотографировал эту красоту, а теперь часто пересматриваю те фото и спрашиваю себя: сколько лет нам ждать следующего такого баннера?
На каждом интервью я словно сапер на минном поле
Марина Бегункова, репортер
Утро 24 февраля 2022 года началось с того, что мы всей семьей собирались в Пярну. Туда мы решили приехать отдохнуть на длинные выходные — День независимости Эстонии же! Но разбудил этим утром меня не звонкий голос младшего ребенка.
С постели буквально заставил вскочить телефон, в котором я по чистой случайности забыла выключить звук. Телеграмм разрывался от сообщений.
Я читала два слова и не могла поверить. Началась война.
„Повторили?“ — с ужасом думала я, глядя на своих еще спящих детей
Война. Это слово глубоко врезалось мне в память еще со школьной скамьи. Книги о Второй мировой нам задавали читать часто. Тематические классные часы, поездки к мемориалам и местам боевой славы, празднование Дня победы.
„Чтобы помнили и никогда не повторяли“, — в один голос твердили учителя. „Не допустим!“,— уверяли из телевизора политики, общественные деятели. Рассказывали о своей жизни ветераны той войны, трепетно держа подаренные гвоздики. Пожимали руки нам, школьникам, со словами: „Не дай бог… Чтобы не повторилось“.
„Повторили?“ — с ужасом думала я, глядя на своих еще спящих детей.
Казалось, что вот сейчас, в двадцать первом веке, просто нереально представить, что война будет так близко. Что разделит не только целые нации, но и семьи. И даже если очень стараться закрывать на происходящее глаза и убеждать самого себя в том, что „меня это не касается“, то увы, касается. Мир уже никогда не станет прежним. Мы не станем прежними.
За этот год мне удалось встретиться и поговорить с невероятным количеством украинских беженцев. И они всегда старались держаться мужественно. В своих рассказах без сентиментальных деталей сыпали только фактами — как выбирались, как устроились в Эстонии. Но при каждой встрече мой, казалось бы, совершенно обыденный вопрос в конце интервью приводил к неожиданному потоку горя и слез. Как будто срабатывал спусковой механизм.
После, обнаружив эту закономерность, на каждом интервью я была словно на минном поле. Я — сапер человеческих страданий. Чтобы не наступить, не напомнить, не дать пережить то, что довелось ощутить тем, кто видел Мариуполь, Бучу… Но каждый раз сама того не желая — наступала. И — взрыв.
Я до сих не научилась утешать. Потому что в такой ситуации сложно сказать: „Я вас понимаю“. Не понимаю. И очень хочу верить, что не пойму, что война не придет на порог этой страны.
Признаюсь честно, за все это время, с головой погрузившись в новостной поток бесконечных бомбардировок, разрушений и смертей, я ни разу не плакала. Ни разу не прочувствовала весь ужас, который творится внутри меня. Уверена, внутри у многих. Но, глядя на тех, кто с поднятой головой стоит против тотального зла, понимаю, что не время для слез. Дождемся, когда весь мир выдохнет.
И тогда пусть из глаз польются только слезы счастья.