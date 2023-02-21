СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: победитель Лиги Европы сыграет с лидером Серии А, а в Англии состоится битва грандов

„Айнтрахт“ (Германия) – „Наполи“ (Италия) 22:00

„Айнтрахт“ после победы в Лиге Европы, успешно выступает и в турнире рангом выше. Группа у немецкого клуба была самой равной среди всех остальных, а пробиться в плей-офф ЛЧ удалось только в последнем туре, оставив позади „Спортинг“ и „Марсель“.

В новом году „Айнтрахт“ показывает не плохие результаты и в 7 матчах 2023 года немецкий клуб проиграл только раз - „Кельну“. Такие результаты позволяют „Айнтрахту“ занимать шестое место в чемпионате Германии, остовая от лидеров на пять очков.

„Наполи“ уверенно прошли групповой этап Лиги чемпионов, где в одной группе с „Ливерпулем“, „Аяксом“ и „Рейнджерс“ они набрали 15 очков и забили 20 голов. За весь сезон „Наполи“ проиграл лишь „Интеру“ в начале этого 2023 года и „Ливерпулю“, в матче, который уже не имел турнирного значения.

„Ливерпуль“ (Англия) – „Реал Мадрид“ (Испания) 22:00

„Ливерпуль“ неплохо провел групповой этап ЛЧ, выиграв пять из шести матчей, пропустив вперед куражный „Наполи“. Текущий сезон „Ливерпуль“ проводит не совсем удачно. Англичане вылетела из кубковых английских турниров, а в чемпионате занимает 8-е место, отставая от лидирующего „Арсенала“ на 19 очков. Также под вопросом находиться участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Для „Реала“ нынешний сезон назвать успешным - сложно. Пусть они и вышли в плей-офф Лиге чемпионов с первого места в группе. Но в чемпионате Испании „Реал“ занимает второе место и отстает от „Барселоны“ на 8 очков. Из за травм „Реалу“ в предстоящей встрече не помогут: Тони Кроос, Ферлан Менди, Орельен Чуамени, Мариано Диас и, возможно, Карим Бензема.



За последние пять лет команды между собой встречались в Лиге чемпионов четырежды: два раза в финале и на стадии четвертьфинала ЛЧ. „Ливерпуль“ не одержал ни одной победы в этих матчах, сыграв вничью и потерпев три поражения. В мае 2022, „Реал“ в финале ЛЧ обыграл „Ливерпуль“ в Париже со счетом 1:0.

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