ФОТО | Лига чемпионов: „Реал“ совершил камбэк и уничтожил „Ливерпуль“, а „Наполи“ обыграл „Айнтрахт“

„Айнтрахт“ (Германия) – „Наполи“ (Италия) 0:2

Голы: 0:1 – 40 Осимхен, 0:2 – 65 Ди Лоренцо.

В первом тайме инициативой больше владели гости, которые на 36-й минуте заработали пенальти, но его не смог реализовать Хвича Кварацхелия. За 5 минут до конца перового тайма „Наполи“ всё же вышел вперед, благодаря голу Виктора Осимхена.

Во втором тайме неаполитанцы продолжили владеть инициативой, а на 58-й минуте красную карточку заработал нападающий „Айнтрахта“ Рандаль Коло Муани. Футболисты „Наполи“ забрали мяч полностью под свой контроль и спустя семь минут Джованни Ди Лоренцо после паса Кварацхелии удвоил преимущество гостей, установив окончательный счет в матче.

Ответный матч в Неаполе состоится 15 марта.

„Ливерпуль“ (Англия) – „Реал Мадрид“ (Испания) 2:5

Голы: 1:0 – 4 Нуньес, 2:0 – 14 Салах, 2:1 – 21 Винисиус Жуниор, 2:2 – 36 Винисиус Жуниор, 2:3 – 47 Милитао, 2:4 – 55 Бензема, 2:5 – 67 Бензема.

Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте матча, благодаря красивому голу Дарвина Нуньеса, который шикарно подстроился и забил пяткой. Спустя 10 минут Мохамед Салах воспользовался „подарком“ вратаря „Реала“ Тибу Куртуа и удвоил преимущество „Ливерпуля“.

„Реал“ не посыпался и уже на 23-й минуте Винисиус красивым ударом с угла штрафной, один мяч отквитал. На 36-й минуте ошибку допустил уже вратарь „Ливерпуля“, после которой мяч от Винисиуса залетел в ворота.

На второй тайм „Ливурпуль“ уже не вышел и инициативой владел „Реал“. С начало на 48-й минуте Эдер Милитао вывел гостей вперёд, а потом на 56-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество гостей. На 67-й минуте Бензема оформил дубль, и довел счет до разгромного.

Никогда раньше „Ливерпуль“ не пропускал столько в домашнем матче еврокубков.„Реал“ не проигрывает „Ливерпулю“ 7 матчей подряд – 6 побед и ничья. Общий счет этих встреч – 16:4.



Ответный матч состоится 15 марта.



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