Врал ли Песков накануне вторжения в Украину? Таллиннский психолог анализирует мимику и жесты пресс-секретаря Путина

На 7-й секунде видео заметно, как Песков говорит о том, что Россия не собирается ни на кого нападать. В этот момент заметно резкое неконтролируемое движение глаз в правую сторону. Интерпретируется это движение так: если человек отводит взгляд вправо, то он обращается к информации, относящейся к будущему. Взгляд влево означает обращение к событиям, которые происходили в прошлом; вверх - обращение к рациональному, влево - а эмоциональному. К примеру, часто бывает, что когда человек рассказывает в интервью о каком-то драматическом происшествии, смотрит вниз и влево, а когда человек говорит какую-то рациональную информацию, он закатывает глаза, подбирая слова.

Зачастую профессиональные следователи снимают допрос подозреваемых на камеру, чтобы потом просмотреть в замедленной съемке и отследить те микрореакции, которые в нормальном режиме человеческому глазу не уловить. Повторюсь, эти реакции не означают автоматически, что человек говорит неправду, это значит, что тема мозгом как-то особенно интерпретируется.

Наблюдая не только за господином Песковым, но и за другими политиками, можно увидеть „каменное лицо“ - люди могут говорить на разные темы с очень стабильной мимикой.

Политики учатся говорить, уходить от вопросов, говорить неправду так, чтобы это не вызывало подозрений. Это - их работа, как у актеров, например.

Но это - не гарантия того, что человек врет, это лишь указывает на то, что для мозга этого человека эта тема неприятна или вызывает раздражение. И уже совокупность этих сигналов дает возможность делать какие-то выводы.

Во-первых, надо понимать, что нельзя со стопроцентной вероятностью сказать, врет человек или нет. Даже детектор лжи - это всего лишь измерение физиологических параметров. Он не отвечает на вопрос - лжет или не лжет, он показывает, что у человека повышается кровяное давление, какие-то импульсы идут из мозга. Есть и теории, согласно которым можно улавливать такие сигналы не только с помощью датчика, но и обращая внимание на жесты, мимику.

Таким образом, можно предположить, что на 7-й секунде у господина Пескова промелькнула какая-то идея о каких-то планах на будущее. Утверждать о том, что он солгал, основываясь на этом, нельзя, однако можно сказать, что в этот момент у него в голове всплыла информация о будущем, которой он не поделился.

Сразу же после этого мы видим, как он отклоняет голову немного назад, мотая головой из стороны в сторону, как бы переключаясь с тех мыслей, которые появились в его голове, на режим повествования, продолжая рассказывать о том, что у Европы все плохо с историей - что бы это ни значило.

Также на 10 секунде, когда ненадолго показывают Пескова крупным планом, видно, что вместе с движением глаз и головы он меняет еще и позу - еще один сигнал о том, что он переключается в режим повествования, пытаясь сдерживать те эмоции, которые на самом деле у него возникают.

В целом же политики тренируются говорить: кто-то регулярно, у кого-то это хорошо получается с рождения. Но по сути - нам приходится искать эти микродвижения посреди четко поставленной речи.

Если же просматривать видео на замедленной скорости, хорошо видно, что он использует „каменное лицо“ - есть такая техника - чтобы сильно не бегать глазами, нужно сосредоточиться на глазах собеседника. Если некоторым это делать некомфортно, то рекомендуют сфокусироваться на уголке глаза. Песков же очевидно заглядывает в глаза корреспонденту - глаза прыгают с одного глаза на другой. Это также не прямо говорит, что человек врет, а свидетельствует о том, что он использует техники, чтобы держать свои эмоции под контролем.

Когда мы смотрим видео постфактум, то понимаем, что говорил он неправду. Знал он об этом или нет - нельзя сказать точно, можно лишь делать какие-то допущения.