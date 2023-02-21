„Намочил штаны на работе“. Пьяный мужчина без прав сел за руль и угодил на несколько недель в арестный дом

На выходных 49-летний нарушитель решил все же сесть за руль, несмотря на временное отсутствие прав. Нарушители обычно приводят разные причины, чтобы оправдать свое поведение, но в этот раз причина была необычной - якобы промочил штаны на работе. К счастью для других участников движения, горе-водитель не успел далеко уехать, а во время контроля выяснилось, что перед тем, как сесть за руль, он употребил горячительный напиток крепостью в несколько десятков градусов.

Уже в понедельник нарушителю пришлось давать показания в Харьюском уездном суде. В итоге суд постановил, что ему придется провести несколько следующих недель в арестном доме. Данного времени должно быть достаточно, чтобы подумать о своем поведении и заодно вспомнить правила дорожного движения, ведь чтобы восстановить водительские права, придется вновь сдать тест на теорию.

Центр надзора за дорожным движением напоминает, что за руль можно садиться только при наличии действующих водительских прав соответствующей категории, а также когда вы полностью уверены, что уже не находитесь под влиянием выпитого ранее алкоголя. Если же вы пассажир, то убедитесь, что водитель соблюдает эти требования.