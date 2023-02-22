Знания антрополога и навыки художника: ФБР рассказало, как создавалась 3D-модель головы женщины, останки которой нашли в Нымме

Около года понадобилось американским специалистам на то, чтобы создать трехмерную модель головы убитой женщины, скелет которой был обнаружен в столичном районе Нымме. ФБР рассказало изданию Eesti Ekspress, как шла работа над реконструкцией лица жертвы, и почему эта технология требует так много времени.