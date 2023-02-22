Вызванное эстонским грузовиком в Германии ДТП привело к огромному ущербу

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 5 декабря, около 8:15 утра в земле Нижняя Саксония на скоростном шоссе А1 вблизи города Лоне. Эстонский грузовик с полуприцепом двигался в сторону Оснабрюка, когда он въехал сзади в другой грузовик с полуприцепом, который сбросил скорость из-за затора на дороге. От полученного удара пострадавший грузовик в свою очередь въехал в еще одну грузовую машину с полуприцепом, которая двигалась перед ним. В результате столкновения полуприцеп среднего грузовика отбросило на ехавший рядом легковой автомобиль.

В итоге все три попавшие в аварию грузовика и легковой автомобиль были признаны не подлежащими восстановлению.

Сумма денежного ущерба до сих пор уточняется, но уже сейчас ясно, что она способна превысить полмиллиона евро. Таким образом, данный страховой случай стал для PZU Kindlustus крупнейшим в прошлом году.

„Немецкие скоростные шоссе знамениты своими заторами, и поэтому при движении по ним необходимо всегда быть очень внимательным, смотреть далеко вперед и при необходимости своевременно сбрасывать скорость, – объяснил руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. – Чтобы предупредить приближающихся сзади водителей о возникшем впереди препятствии, при приближении к нему и снижении скорости нужно обязательно включить аварийную световую сигнализацию, причем делать это нужно не только на скоростных шоссе“, – добавил он.

Еще один крупный страховой случай, приведший к ущербу на сумму более 100 000 евро, возник в результате падения ящика с товарами во время разгрузки машины. Находившиеся в ящике устройства сильно пострадали, и проведшее дефектацию предприятие установило, что они не подлежат восстановлению, и что стоимость их замены вместе с доставкой составляет примерно 110 000 евро.