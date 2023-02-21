Умер чемпион Европы и почетный президент „Реала“ Амансио

Чемпион Европы 1964 года в составе сборной Испании и почетный президент мадридского футбольного клуба „Реал“ Амансио Амаро умер в возрасте 83 лет. Об этом в Twitter (соцсеть заблокирована в России) сообщила пресс-служба „Реала“.



В составе сборной Испании он провел 42 матча и забил 11 голов. В 1964 году занял третье место в голосовании на „Золотой мяч“, пишет РБК.



С 1982 по 1984 год тренировал вторую команду „Реала“. Под его руководством мадридский клуб победил во втором дивизионе чемпионата Испании — на сегодняшний день это единственный случай, когда фарм-клуб стал чемпионом Сегунды. С 1984 по 1985 год он тренировал основную команду „Реала“.



В октябре 2022 года Амансио был назван почетным президентом „Реала“.



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