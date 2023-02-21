Достаточно ли вам платят? Читайте, какая зарплата нужна для жизни в Эстонии

„Если в предыдущие восемь лет люди год от года жили все достойнее в контексте получаемой ими зарплаты, то сейчас эта тенденция изменилась — доля работников, которые живут хорошо и достойно, уменьшилась, а число тех, кто испытывает трудности, увеличилось“, — осветила результаты опроса, проведенного поздней осенью 2022 года, глава Информационного агентства по заработной плате Кадри Сеэдер.

Сеэдер добавила, что, хотя более половины работников продолжают в среднем нормально справляться с трудностями, получая нынешнюю зарплату, она уже не на том же уровне, что была раньше. „По словам почти половины работников(49%), их положение ухудшилась по сравнению с прошлым годом, и это было заметно уже осенью 2021 года. Ухудшение условий жизни, вероятно, связано со стремительным ростом цен, за которым не успевает рост заработной платы “, - сказала Кадри Сеэдер.

Работники, которые оценили свои возможности жить сносно, получают брутто-зарплату в размере 1756 евро. Достойной свою жизнь назвали люди, зарабатывающие брутто-зарплату в размере более 2500 евро. Респонденты, средняя брутто-зарплата которых составляет 1400 евро, оценили свое положение как плохое. Суммы, влияющие на достойную жизнь, за год выросли.

Размер желаемых зарплат в разных сферах деятельности различается вдвое

Оценки нормальной жизни зависят от ожиданий работников в отношении качества их жизни, а также от того, с кем они себя сравнивают. В зависимости от профессиональных групп эти оценки сильно различаются: если средней брутто-зарплаты в 1177 евро достаточно для работников сферы обслуживания, то руководителям проектов и отделов требуется более чем в два раза больше денег, чтобы назвать жизнь нормальной.

По словам специалистов среднего звена, им достаточно брутто-зарплаты в размере 1797 евро, механизаторам — 1634 евро, водителям — 1609 евро, конторским служащим — 1536 евро, мастерам или ремесленникам — 1535 евро и чернорабочим — 1191 евро.

Большинство работников поменяли бы работу на более оплачиваемую