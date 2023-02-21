„Мне все равно, что говорят. Это моя личная жизнь“. 13-летняя девушка родила от легенды НБА(3)
Решение НБА пригласить легенду „Юты“ Карла Мэлоуна на Звездный уикенд в Солт-Лейк-Сити в качестве члена жюри конкурса данков вызвало негативную реакцию в социальных сетях в связи с неоднозначной репутацией бывшего игрока.
Сам баскетболист в интервью The Salt Lake Tribune признался, что ему все равно, что о нем думают другие, пишет Sports.ru.
„Мы слышим, что о нас пишут и говорят.
Я не обсуждаю негативную реакцию. Мне все равно. Это моя жизнь, моя личная жизнь, и я разберусь с этим, как разбираюсь со всем остальным.
Неважно. Я человек“, – ответил Мэлон.
У Мэлоуна семь детей от трех разных женщин, при этом только четверо из них были рождены в браке.
В 17-летнем возрасте Мэлоун стал отцом близнецов Шерил и Дэрил Форд и был привлечен к суду за неуплату алиментов. Позже, когда Мэлоуну было 20 лет, он вступил в связь с 13-летней Глорией Белл, после чего девушка оказалась беременной и родила баскетболисту сына Деметриса. Мэлоун не признавал, что является его отцом, пока тому не исполнилось 17 лет.