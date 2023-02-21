Центр Херсона попал под обстрел. Есть погибшие и раненые

По данным Прокудина, в городе были слышны не менее 20 взрывов. Он предположил, что обстрелы ведутся из установок „Град“.

Как сообщает местное издание „Мост“ со ссылкой на очевидцев, один из снарядов попал в остановку общественного транспорта в центре города, где в это время находились люди. Есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно.