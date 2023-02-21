Есть вопросы по выборам в Рийгикогу? Звоните на государственный инфотелефон!

Для центра тревоги это второй раз, когда государственный инфотелефон отвечает на вопросы, связанные с выборами. „По опыту выборов в органы местного самоуправления 2021 года больше всего звонков будет связано с общим раскладом – кто, когда и где может голосовать. Мы также учтём, что большое количество обращений связано с использованием приложения для электронных выборов. Однако операторы государственного инфотелефона не отвечают на вопросы, которые связаны с политическими партиями, предвыборными платформами или кандидатами“, объяснила Кармен Окс, руководитель служб центра тревоги.

„Исходя из опыта предыдущих выборов, мы рассчитываем, что в ближайшие две недели на государственный инфотелефон будет поступать более 400 звонков в день по тематике выборов“, добавила Окс. Операторы государственного инфотелефона отвечают на звонки на эстонском, русском и английском языках, при прямом звонке на государственный инфотелефон звонки бесплатны.

Вы можете запросить и предоставить информацию об окружающей среде, дорогах, безопасности, коронавирусе, спасательных службах и полиции по государственному информационному телефону. Информацию о выборах можно получить по государственному инфотелефону с 20 февраля по 6 марта.

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