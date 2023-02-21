Рапорт: нехватка учителей и специалистов ограничивает возможности обучения украинских детей(6)
Школы и детские сады Эстонии в целом успешно справляются с дополнительной нагрузкой, связанной с детьми военных беженцев из Украины. Однако по причине нехватки учителей и поддерживающих специалистов школы находятся в неравном положении. К таким выводам пришёл Центр мониторинга развития в рапорте „Украинские дети в эстонской системе образования“.
Эстонские школы, принявшие учеников из Украины, оценивают их адаптацию как успешную или относительно успешную. „Больше всего детей военных беженцев из Украины насчитывают самоуправления, где и ранее количество учеников на одного учителя было наиболее высоким. Это обострило проблему с нехваткой учителей и их чрезмерной нагрузкой. Основные проблемы для учителей – это языковой барьер и преподавание в двуязычном классе, значительные различия между украинской и эстонской программой обучения и необходимость в дополнительных занятиях с украинскими детьми“, – отметила эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико.
Рабочую нагрузку на эстонских учителей смягчают работники сферы образования из Украины и волонтеры из числа беженцев, которые помогают переводить учебные материалы, проводить уроки или действуют в качестве опорных лиц для учеников. 104 военных беженца устроились работать в эстонские школы учителями.
По состоянию на середину февраля в эстонских учебных заведениях в общей сложности обучались 8463 украинских ребенка, что в среднем соответствует 3% всех учеников. Больше всего украинских учеников – в Харьюмаа; там дети украинских военных беженцев составляют 4% учащихся. Порядка половины (45,5%) находящихся в Эстонии украинских детей учатся в Таллинне. Далее по числу украинских учеников следуют Тарту (9,9%) и Пярну (4,5%).
Десять самоуправлений, лидирующих по числу украинских учеников:
1. Город Таллинн 3850
2. Город Тарту 839
3. Город Пярну 381
4. Город Кохтла-Ярве 240
5. Город Маарду 189
6. Город Раквере 181
7. Волость Сааремаа 175
8. Город Нарва 158
9. Город Силламяэ 117
10. Волость Ляэне-Харью 110
63% украинских детей учатся на эстонском языке. „Следует уточнить, что даже если дети учатся в школе с эстонским языком обучения, их обучение может в определенном объеме проходить на русском или украинском языке и больша́я часть учеников учится по методу языкового погружения“, – отметила Киндсико.
На русском или английском языках чаще всего учатся дети, находящиеся в Ида-Вирумаа или Харьюмаа. В Харьюмаа на русском языке учатся 33% прибывших в уезд украинских детей. В Ида-Вирумаа этот показатель составляет 52%.
Опыт учителей и руководителей школ показывает, что легче всего в систему образования интегрируются дети, получающие дошкольное образование, т. е. дети младшего возраста. Чем сложнее содержание изучаемого предмета, тем тяжелее участвовать в обучении без знания эстонского языка на начальном уровне. Большинство прибывших из Украины детей находятся в возрасте получения основного образования (65%). В учреждениях дошкольного образования обучается 24% всех приехавших в Эстонию детей военных беженцев.
Краткий доклад „Украинские дети в эстонской системе образования“ – это часть исследовательского направления Центра мониторинга развития „Будущее нового поколения учителей в Эстонии“. Цель исследовательского направления – разработать на основании глобальных и национальных тенденций сценарии, касающиеся потребности в учителях и пополнения педагогического состава в школах до 2040 года.