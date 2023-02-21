34 страны поддержали запрет на участие спортсменов из России. „Им не место за той же стартовой линией, что и нашим спортсменам!“(7)
Эстония присоединилась к совместному заявлению министров спорта и высших должностных лиц, в котором подчеркивается, что полное возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену находится в руках стран-агрессоров и зависит от окончания военных действий в Украине, сообщает ERR.
„Российская агрессия и преступления в Украине - центре Европы - продолжаются. Еще вначале войны вместе со странами-единомышленниками мы очень четко выразили свою позицию, что российским и белорусским спортсменам не место за той же стартовой линией, что и нашим спортсменам. Позиция Эстонии в этом вопросе не изменилась. Мы по-прежнему должны делать все, чтобы спортсмены стран-агрессоров не вернулись на Олимпийские игры“, — заявила министр культуры Пирет Хартман.
В совместном заявлении 34 стран говорится, что российская агрессия в Украине продолжается и с февраля 2022 года ситуация только ухудшилась.
„Своим выбором, действиями и продолжающимся вторжением в Украину Россия нарушила олимпийское перемирие, которое поддерживается Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций с 1993 года“, — подчеркивают представители стран.
В заявлении подчеркивается, что спорт и политика тесно переплетены в России и Беларуси. „У нас есть серьезные опасения по поводу того, насколько реально для российских и белорусских спортсменов соревноваться на нейтральной основе, если они напрямую финансируются и поддерживаются своими государствами“, — отмечают министры. Также министры спорта и высших должностных лиц выразили обеспокоенность тесными связями между российскими спортсменами и военными.
„Пока рабочая модель „нейтралитета“ не будет подробно изложена, российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к соревнованиям. Принимая во внимание позицию Международного олимпийского комитета о том, что окончательные решения не приняты, мы призываем их заняться решением вопросов и соответствующим образом пересмотреть свое предложение“, — говорится в заявлении государств.
Заявление выпустили после саммита министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский. Министры и высокопоставленные представители стран встретились 10 февраля 2023 года. Предыдущие коллективные заявления стран были выпущены 8 марта 2022 года и 4 июля 2022 года.
К совместному заявлению присоединились 25 стран Евросоюза, а также Канада, Исландия, Япония, Южная Корея, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Великобритания и США.
Полный текст заявления на английском языке можно найти здесь.