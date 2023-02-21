34 страны поддержали запрет на участие спортсменов из России. „Им не место за той же стартовой линией, что и нашим спортсменам!“

„Российская агрессия и преступления в Украине - центре Европы - продолжаются. Еще вначале войны вместе со странами-единомышленниками мы очень четко выразили свою позицию, что российским и белорусским спортсменам не место за той же стартовой линией, что и нашим спортсменам. Позиция Эстонии в этом вопросе не изменилась. Мы по-прежнему должны делать все, чтобы спортсмены стран-агрессоров не вернулись на Олимпийские игры“, — заявила министр культуры Пирет Хартман.

В совместном заявлении 34 стран говорится, что российская агрессия в Украине продолжается и с февраля 2022 года ситуация только ухудшилась.

„Своим выбором, действиями и продолжающимся вторжением в Украину Россия нарушила олимпийское перемирие, которое поддерживается Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций с 1993 года“, — подчеркивают представители стран.

В заявлении подчеркивается, что спорт и политика тесно переплетены в России и Беларуси. „У нас есть серьезные опасения по поводу того, насколько реально для российских и белорусских спортсменов соревноваться на нейтральной основе, если они напрямую финансируются и поддерживаются своими государствами“, — отмечают министры. Также министры спорта и высших должностных лиц выразили обеспокоенность тесными связями между российскими спортсменами и военными.

„Пока рабочая модель „нейтралитета“ не будет подробно изложена, российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к соревнованиям. Принимая во внимание позицию Международного олимпийского комитета о том, что окончательные решения не приняты, мы призываем их заняться решением вопросов и соответствующим образом пересмотреть свое предложение“, — говорится в заявлении государств.