Фигурист Роман Костомаров перенес второй инсульт

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров провёл ночь в реанимации под наблюдением врачей, сообщает телеграм-канал 112. При помощи плазмафереза фигуристу проводили „очистку крови“, так как у него был диагностирован уже второй по счёту инсульт, который привёл к закупорке сосудов в мозге.