„Мы будем держаться до последнего“ – как справляется частный бизнес в разгар энергокризиса

О небольшой кофейне рядом с автовокзалом знают многие – особенно если вы живете или работаете в О небольшой кофейне рядом с автовокзалом знают многие – особенно если вы живете или работаете в центре. „Здесь лучший кофе в городе“ - такими словами мне рекомендовала заведение знакомая. С тех пор я слышала подобную оценку не от одного человека. Кафе существует уже 4 года - открылось оно за год до пандемии. Однако „разогнаться“ за это время с имеющимися ресурсами было невозможно.

„Честно говоря, разогнаться можно тогда, когда много денег. Если у тебя есть средства, ты можешь охватить все направления по развитию кафе сразу. Мои же сложности были в том, что у меня был очень ограничен стартовый капитал. Некоторые спрашивают, рискованно ли было открывать кафе? Нет, не рискованно, это в каком-то смысле было просто самоубийство,“ – отмечает владелец кафе Precious Тофик.

Если мы говорим о том, сколько денег требуется для старта такого рода бизнеса - это минимум 50 тысяч. Если же мы нацеливаться на место побольше и с кухней - то минимум 100-200 тысяч. У меня было 9. Это - практически ничего.