Четвероклассник едва не сорвался с верхнего этажа в подъезде нарвской пятиэтажки

Но все же шансов на благополучную развязку драмы оказалось критически мало. Женщины начали кричать и звать на помощь, кричал ребенок, однако никто из соседей к ним не вышел. „Возможно, людей не было дома, возможно, современные двери не дают проникнуть в квартиры посторонним звукам“, – предполагает Елизавета. Но вот супруг Анны все же шум расслышал, выбежал на площадку и затащил на нее мальчика.

– Вообще Даниэль спортивный мальчик, раньше активно занимался плаванием. Наши шансы увеличились еще и поэтому, – говорит его мама.

– Не знаю, как бы мы справились, ведь наш четвероклассник и в любой более простой ситуации был бы для нас „неподъемным“… Хотя сам он оказался молодцом – изо всех сил держался за плиту, старался подтянуться наверх, – вспоминает Анна.

– Мы с Анной пытаемся вытащить Даниэля. Но что могут сделать две перепуганные женщины? Я вообще просто остолбенела, – рассказывает Елизавета.

В доме есть очевидная неисправность, которая может повлечь за собой трагические последствия, но выявлена она только по случайности. А где же контроль за безопасностью, кто за него отвечает, и каким образом можно спросить за это с него самого?

То есть поскользнувшийся человек сдвигает решетку своим телом и… летит в бездну. Преувеличения тут нет: на протяжении пяти этажей задержаться ему негде. „Приземление“ – только на втором этаже, прямо на металлическую батарею. „Если бы ребенок упал, он просто бы не выжил“,– в большом волнении говорит Елизавета.

– Наши лестничные площадки покрыты метлахской плиткой,– поясняет нам другая свидетельница случившегося, хозяйка квартиры, в которой гостили мать и сын, Анна.– Поскользнуться на такой плитке можно запросто, что и случилось с Даниэлем. Защитить от падения его должна была железная решетка, расположенная на краю лестничной площадки. Но на нашем этаже она, как выяснилось, внизу не закреплена!

(Приходилось вам, уважаемый читатель, стоя на какой-либо лестничной площадке, созерцать в широком формате вид напротив? Значит, в подъезд е этого дома сделано остекление).

– Мы с моим сыном были в этот вечер в гостях. Попрощавшись с друзьями, стали спускаться по лестнице, это последний, 5-й этаж. Даниэль впереди, мы с приятельницей, хозяйкой квартиры, следом… А дальше случается невероятное: ребенок падает в пространство между лестничной площадкой и застекленной частью фасада.

„На нашем месте мог оказаться кто угодно“

Елизавета говорит, что несколько дней не могла прийти в себя и только затем ей захотелось поделиться пережитым с другими. Прежде всего, важно было рассказать о том, что выражение „мой дом – моя крепость“ в условиях Нарвы стоит подвергать серьезному сомнению. Что нужно быть предельно осторожными, если вы идете с детьми, если вы пожилой человек или инвалид. И, конечно, женщина озаботилась тем, чтобы злополучную решетку на Мыйза, 5 как можно скорее отремонтировали.

Елизавета не скрывает удивления, как такое вообще возможно: в доме есть очевидная неисправность, которая может повлечь за собой трагические последствия, но выявлена она только по случайности. А где же контроль за безопасностью, кто за него отвечает, и каким образом можно спросить за это с него самого?

– В стране, из которой мы приехали в Нарву и из-за пандемии на пару лет здесь задержались, ответственные за безопасность жильцов люди были бы немедленно арестованы и их действия или бездействие рассматривались бы в суде. А в том, что случилось с нами, я вижу откровенную халатность, – рассуждает Елизавета. Стоит пояснить, что речь в данном случае идет об Израиле, куда бывшая нарвитянка перебралась 15 лет назад.

Куда обратиться? Начали с полиции

Впрочем, не из жажды мести, а просто не зная, куда можно обратиться, чтобы ситуация не осталась совсем уж без последствий, она сообщила о ЧП в полицию.

– Позвонила я туда не сразу, а минут через 40, потому что все мы были в шоковом состоянии, нас реально трясло.

Патруль полиции на вызов нарвитянки откликнулся и на месте происшествия побывал.

„К счастью, ребенок не пострадал и не получил никаких травм“, – сообщили нашему изданию в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

При всем том, по свидетельству Елизаветы, полиция ее обращение одобрила: как и требуется в подобных случаях, происшествие было зафиксировано. А еще полицейские в разговоре с ней заметили, что проблемные решетки есть во многих нарвских пятиэтажках.