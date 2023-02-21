Четвероклассник едва не сорвался с верхнего этажа в подъезде нарвской пятиэтажки(1)
Произошедшее в тот злополучный вечер Елизавете Алетко трудно вспоминать даже спустя неделю. Но молодая женщина решила, что нарвитяне должны узнать об этом, потому что жилые дома в Нарве уже далеко не первой молодости, и опасность может подстерегать человека там, где ее совсем не ждешь, пишет gazeta.ee.
История, о которой рассказала нам Елизавета, произошла в среду, 1 февраля. Место события – Нарва, дом номер 5 по улице Мыйза.
– Мы с моим сыном были в этот вечер в гостях. Попрощавшись с друзьями, стали спускаться по лестнице, это последний, 5-й этаж. Даниэль впереди, мы с приятельницей, хозяйкой квартиры, следом… А дальше случается невероятное: ребенок падает в пространство между лестничной площадкой и застекленной частью фасада.
(Приходилось вам, уважаемый читатель, стоя на какой-либо лестничной площадке, созерцать в широком формате вид напротив? Значит, в подъезде этого дома сделано остекление).
– Наши лестничные площадки покрыты метлахской плиткой,– поясняет нам другая свидетельница случившегося, хозяйка квартиры, в которой гостили мать и сын, Анна.– Поскользнуться на такой плитке можно запросто, что и случилось с Даниэлем. Защитить от падения его должна была железная решетка, расположенная на краю лестничной площадки. Но на нашем этаже она, как выяснилось, внизу не закреплена!
То есть поскользнувшийся человек сдвигает решетку своим телом и… летит в бездну. Преувеличения тут нет: на протяжении пяти этажей задержаться ему негде. „Приземление“ – только на втором этаже, прямо на металлическую батарею. „Если бы ребенок упал, он просто бы не выжил“,– в большом волнении говорит Елизавета.
В доме есть очевидная неисправность, которая может повлечь за собой трагические последствия, но выявлена она только по случайности. А где же контроль за безопасностью, кто за него отвечает, и каким образом можно спросить за это с него самого?
Но в нашем случае ситуация разворачивается чудесным образом: мальчик падает лицом к лестничной площадке и цепляется за край плиты.
– Мы с Анной пытаемся вытащить Даниэля. Но что могут сделать две перепуганные женщины? Я вообще просто остолбенела, – рассказывает Елизавета.
– Не знаю, как бы мы справились, ведь наш четвероклассник и в любой более простой ситуации был бы для нас „неподъемным“… Хотя сам он оказался молодцом – изо всех сил держался за плиту, старался подтянуться наверх, – вспоминает Анна.
– Вообще Даниэль спортивный мальчик, раньше активно занимался плаванием. Наши шансы увеличились еще и поэтому, – говорит его мама.
Но все же шансов на благополучную развязку драмы оказалось критически мало. Женщины начали кричать и звать на помощь, кричал ребенок, однако никто из соседей к ним не вышел. „Возможно, людей не было дома, возможно, современные двери не дают проникнуть в квартиры посторонним звукам“, – предполагает Елизавета. Но вот супруг Анны все же шум расслышал, выбежал на площадку и затащил на нее мальчика.
„На нашем месте мог оказаться кто угодно“
Елизавета говорит, что несколько дней не могла прийти в себя и только затем ей захотелось поделиться пережитым с другими. Прежде всего, важно было рассказать о том, что выражение „мой дом – моя крепость“ в условиях Нарвы стоит подвергать серьезному сомнению. Что нужно быть предельно осторожными, если вы идете с детьми, если вы пожилой человек или инвалид. И, конечно, женщина озаботилась тем, чтобы злополучную решетку на Мыйза, 5 как можно скорее отремонтировали.
Елизавета не скрывает удивления, как такое вообще возможно: в доме есть очевидная неисправность, которая может повлечь за собой трагические последствия, но выявлена она только по случайности. А где же контроль за безопасностью, кто за него отвечает, и каким образом можно спросить за это с него самого?
– В стране, из которой мы приехали в Нарву и из-за пандемии на пару лет здесь задержались, ответственные за безопасность жильцов люди были бы немедленно арестованы и их действия или бездействие рассматривались бы в суде. А в том, что случилось с нами, я вижу откровенную халатность, – рассуждает Елизавета. Стоит пояснить, что речь в данном случае идет об Израиле, куда бывшая нарвитянка перебралась 15 лет назад.
Куда обратиться? Начали с полиции
Впрочем, не из жажды мести, а просто не зная, куда можно обратиться, чтобы ситуация не осталась совсем уж без последствий, она сообщила о ЧП в полицию.
– Позвонила я туда не сразу, а минут через 40, потому что все мы были в шоковом состоянии, нас реально трясло.
Патруль полиции на вызов нарвитянки откликнулся и на месте происшествия побывал.
„К счастью, ребенок не пострадал и не получил никаких травм“, – сообщили нашему изданию в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.
При всем том, по свидетельству Елизаветы, полиция ее обращение одобрила: как и требуется в подобных случаях, происшествие было зафиксировано. А еще полицейские в разговоре с ней заметили, что проблемные решетки есть во многих нарвских пятиэтажках.
Но то, как в силу своих задач оценивает финал происшествия полиция, не совпадает с переживаниями матери.
– Дэвид страдает эпилепсией, и на этом фоне он испытал такое большое потрясение… Я не уверена, что на его здоровье это никак не скажется, – говорит Елизавета.
Со своей стороны доступные ей меры мама постаралась предпринять: „На следующий день на занятия мы не пошли, я связалась со школой, социальным педагогом, с психологом. Рассказала, что пережил ребенок, чтобы они могли оказать поддержку. Сейчас мы ожидаем психологическую помощь, ведь эту ситуацию надо прорабатывать“.
Параллельно Елизавета стала разбираться, кто же те люди, к которым следует обратиться по поводу ремонта решетки.
Наша читательница выяснила, что текущим управлением и обслуживанием данного квартирного товарищества занимается OU Elamu Teenuused (управляющий – Татьяна Попова) и о произошедшем туда сообщила. Однако решетка оставалась незакрепленной и на следующей неделе. И тогда с фирмой связались мы.
Цифры к драме не пришьешь
Татьяна Попова подтвердила, что уже в курсе случившегося. Но согласиться с обвинениями в халатности не готова. Возглавляемая ею фирма занимается управлением упомянутого квартирного товарищества с 2014 года, но, рассуждает управляющая, неизвестно, когда именно была повреждена решетка – может быть, за минуты до ЧП. И в целом уследить за мелкими повреждениями невозможно. Татьяна Попова отметила, что сигналов на эту тему от уборщицы, которая, видимо, и служит для нее главным информатором о порядке в подъездах, не получала.
Управляющая также отметила, что сделала слишком много для дома Мыйза, 5, чтобы теперь работу ее фирмы рассматривали через призму отдельного неприятного случая.
– За ту сумму, которую мне платят – 270 евро с налогами – я выполняю большой объем работы. Самостоятельно оформила работы по цоколю, тем самым товарищество сэкономило на расходах на консультанта до 5000 евро. Также дом получил субсидию 21 847.44 евро.
На вопрос – могут ли приведенные факты стать оправданием для управляющей фирмы, если по ее недосмотру кто-то покалечится или даже погибнет, Татьяна Попова ответила отрицательно. И буквально по следам нашего разговора в редакцию пришло фото: проблемная решетка была обвязана аварийной лентой.
Оперативно исследовал ситуацию и отдел надзора Департамента архитектуры и городского планирования Нарвы. В итоге квартирное товарищество получило предписание.
– Нам было указано отремонтировать решетку до 14 февраля, мы сделаем это уже сегодня. И будем ставить вопрос на собрании собственников о замене в доме этих, уже устаревших решеток, – сказал нашему изданию председатель КТ Дмитрий Старичков.
А жильцам вашего дома нечего бояться?