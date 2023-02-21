Навальный предложил признать Крым украинским и „оставить Украину в покое“

„Президент Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами. Он отчаянно пытается придать этой войне статус „народной“, стремясь сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах. Добровольцев для этой войны почти нет, поэтому путинская армия опирается на заключенных и принудительно мобилизованных“, — говорится вначале.

Отдельно Навальный рассматривает вопрос „Какие границы у Украины“.

„Такие же, как и у России, — международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос“, — пишет Навальный.

Также в разделе, „Что делать“ Навальный пишет: „Оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ“.

Далее предлагается совместно с Украиной и странами Запада искать „приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине“. В частности, для этого, по мнению Навального, можно отменить ограничения в отношении российских нефти и газа, направив часть доходов от их экспорта на компенсации.

„Восстановление нормальных экономических отношений с цивилизованным миром и возвращение экономического роста позволит это сделать, не мешая развиваться нашей стране“, — отмечается в тексте.

Также необходимо расследовать военные преступления совместно с международными институтами.

Дается ответ и на вопрос, „нужны ли России новые земли“.

„Имперскость и тяга к захвату территорий — самый вредный и губительный путь. Российская власть вновь своими руками уничтожает наше будущее ради того, чтобы страна выглядела больше на карте. Но Россия и так большая. Наша задача — сберегать народ и развивать то, чего у нас в избытке“.

Также оппозиционер специально полемизирует с тезисом, что „всем русским присуще имперское сознание“.