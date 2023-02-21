21.02.2023, 12:20
А так можно? Скандально известный бизнесмен установил на дороге в Пирита бетонный блок(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Весной прошлого года город Таллинн успокоил жителей Пирита и обещал приобрести несколько улиц в тихом жилом районе, чтобы избежать мухлежа. Теперь же они принадлежат Александру Вайну, которого СМИ раньше даже называли дорожным террористом.
Так, около десяти лет назад Вайн приобрел недалеко от моря в Хааберсти кольцевую дорогу под названием Хансу теэ, которая окружает многоквартирные дома. Предприимчивый мужчина стал требовать с жителей этих домов плату за проезд. В качестве альтернативы он предложил выкупить у него дорогу и назвал высокую цену. Дорожная эпопея затронула 230 семей.