А так можно? Скандально известный бизнесмен установил на дороге в Пирита бетонный блок

Так, около десяти лет назад Вайн приобрел недалеко от моря в Хааберсти кольцевую дорогу под названием Хансу теэ, которая окружает многоквартирные дома. Предприимчивый мужчина стал требовать с жителей этих домов плату за проезд. В качестве альтернативы он предложил выкупить у него дорогу и назвал высокую цену. Дорожная эпопея затронула 230 семей.