Новости Эстонии
21.02.2023, 12:20

А так можно? Скандально известный бизнесмен установил на дороге в Пирита бетонный блок

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Перекресток Сирптийва и Паабусильма.
Перекресток Сирптийва и Паабусильма.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Весной прошлого года город Таллинн успокоил жителей Пирита и обещал приобрести несколько улиц в тихом жилом районе, чтобы избежать мухлежа. Теперь же они принадлежат Александру Вайну, которого СМИ раньше даже называли дорожным террористом.

Так, около десяти лет назад Вайн приобрел недалеко от моря в Хааберсти кольцевую дорогу под названием Хансу теэ, которая окружает многоквартирные дома. Предприимчивый мужчина стал требовать с жителей этих домов плату за проезд. В качестве альтернативы он предложил выкупить у него дорогу и назвал высокую цену. Дорожная эпопея затронула 230 семей.

По словам Вайна, эта улица уже давно ему не принадлежит и ее якобы купил местный застройщик. И вообще, у него ни тогда, ни сейчас нет желания препятствовать передвижению людей.

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