Нарвский „Транс“ пополнился колумбийским полузащитником, который должен был играть в Финляндии

Харлин Хосе Суарес Торрес в течение шести последних лет стабильно выступал за команды из Высшей лиги чемпионата Колумбии — „Атлетико Букараманга“, „Атлетико Уила“, „Онсе Кальдас“, „Альянса Петролера“ и „Депортиво Перейра“. В составе „Онсе Кальдас“ даже принимал участие в Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы в Южной Америке), а с „Депортиво Перейра“ стал чемпионом осенней части чемпионата 2022. Сообщает официальный сайт клуба.

В Европу Харлин Суарес приехал этой зимой и сначала должен был перейти в финский клуб КТП. В Финляндии возникли трудности неигрового характера.

По словам „Транса“, Торрес при необходимости может играть на любой позиции в полузащите, ведь у него нет слабых мест, а также обладает высоким уровнем паса и контроля мяча.

„По товарищеским матчам сложилось впечатление, что он футболист без слабых мест, способный сыграть на любой позиции в полузащите, обладает высоким уровнем паса и контроля мяча. Если сможет в достаточной мере адаптироваться к местному футболу, то чемпионат Эстонии получит очень сильного игрока“, — сообщает „Транс“ на своем сайте.

„У нас случилось небольшое недопонимание с этим финским клубом. Главное, что в данный момент я в Нарве и чувствую себя отлично, наслаждаюсь своей новой жизнью и этим необычным опытом в моей карьере.“, — прокомментировал трансфер Торрес, рост которого составляет 171 см. „Я понял, в какой футбол хотят играть в „Нарва Транс“. Думаю, что я в такой системе готов показывать всё, на что способен“.

„Мне даже нравится снег. Сейчас на улице холодно, а мне тепло и комфортно. Думаю, скоро я полностью адаптируюсь для жизни здесь“, — добавил Торрес, который в Нарве будет играть под номером 8.

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