EKRE угрожает судом из-за статьи Politico о партии и ЧВК „Вагнер“

Также партия требует от изданий и отдельных лиц немедленно прекратить дальнейшее распространение ложных утверждений и требует добавить к уже опубликованным утверждениям „четкое сообщение“ о том, что речь идет о „неверных фактических утверждениях“.

Партия требует, чтобы опровержения были опубликованы до начала предварительных выборов в Рийгикогу, то есть в течение этой недели.

Если этого не будет сделано, партия обратится в суд.

EKRE утверждает, что никогда не вступала в контакт ни с ЧВК Вагнера, ни с какой-либо другой российской организацией.

Ранее издание Politico написало, что основатель ЧВК „Вагнер“ Пригожин в 2019 году планировал инфооперацию в Эстонии при помощи EKRE. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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