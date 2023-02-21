EKRE угрожает судом из-за статьи Politico о партии и ЧВК „Вагнер“(7)
Пресс-служба EKRE сообщила, что партия „в ближайшие дни“ направит предупреждение, в котором потребует от научного сотрудника Балтийского оборонного колледжа Вильяра Веэбеля извинений и опровержения предоставленной международному изданию Politico ложной информации. Такое же требование будет выдвинуто эстонским СМИ, которые „распространили эту клевету“.
Также партия требует от изданий и отдельных лиц немедленно прекратить дальнейшее распространение ложных утверждений и требует добавить к уже опубликованным утверждениям „четкое сообщение“ о том, что речь идет о „неверных фактических утверждениях“.
Партия требует, чтобы опровержения были опубликованы до начала предварительных выборов в Рийгикогу, то есть в течение этой недели.
Если этого не будет сделано, партия обратится в суд.
EKRE утверждает, что никогда не вступала в контакт ни с ЧВК Вагнера, ни с какой-либо другой российской организацией.
Ранее издание Politico написало, что основатель ЧВК „Вагнер“ Пригожин в 2019 году планировал инфооперацию в Эстонии при помощи EKRE. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.