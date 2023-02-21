ВИДЕО | Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин: „готовы к испытаниям ядерного оружия, если это первыми сделают США“

Главным заявлением Путина многие считают новость о том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил Владимир Путин, подчеркнув, что страна не выходит из договора, а только приостанавливает свое участие в нем. По утверждению Путина, в настоящее время США ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов и Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний, „Минобороны РФ и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США“, - заявил Путин.

„Российская экономика преодолела возникшие риски. Мы вышли на новый цикл роста экономики. Стратегическая задача — вывести нашу экономику на новые рубежи. Это время не только вызовов, но и возможностей. Нам предрекали спад экономики на 20-10%, а сейчас спад ВВП - 2,1%. Инфляция в России приблизится к целевому уровню — в 4%. Напомню, в некоторых странах Евросоюза — 17-20%“.

Путин заявил, что на военную поддержку Украины „страны Запада“ потратили 150 миллиардов долларов, а на поддержку беднейших стран — всего 60 миллиардов. Также он сказал, что в 30-е годы Запад открыл нацистам путь к власти. „На украинскую бронетехнику наносятся знаки вермахта. На Западе этого не замечают - только бы служили оружием против России“.