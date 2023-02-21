„Они ехали как на параде прямо на мины!“ Российская армия потерпела одно из самых тяжелых поражений в Украине

По данным голландского исследовательского проекта Oryx, российская армия потеряла 103 единицы бронетехники, в том числе 36 танков, в ходе трехдневного наступления на Угледар и Авдеевку с 8 по 10 февраля. По оценкам аналитиков, за тот же период Украина потеряла в пять раз меньше бронетехники - 20 единиц, в том числе два танка.