Доклад по Эстонии: будущее детей определяется зарплатой родителей? Дети бедных родителей не становятся богачами

На этой неделе был обнародован Доклад о человеческом развитии Эстонии (Eesti inimarengu aruanne, EIA), на сей раз основное внимание в нем уделено душевному здоровью и благополучию. Реализация собственных возможностей является одним из важнейших компонентов душевного здоровья и благополучия. Каждый ли житель Эстонии имеет возможность для самореализации? Может ли ребенок кассира супермаркета стать ученым, премьер-министром или судьей?

Ответ, содержащийся в Докладе о человеческом развитии, на первый взгляд неутешителен. Цифры свидетельствуют о том, что дети, как правило, остаются в том социальном слое, к которому принадлежат их родители, или, говоря обобщенно, сын продавщицы вряд ли выбьется в топ-адвокаты, о дочь врача, скорее всего, не станет работником по уходу.