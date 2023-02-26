26.02.2023, 16:55
Доклад по Эстонии: будущее детей определяется зарплатой родителей? Дети бедных родителей не становятся богачами(15)
Как отмечается в Докладе о человеческом развитии Эстонии, отражающем благополучие людей в контексте самореализации, основанием для неравенства доходов служат сложившиеся в семье установки и различие в уровне школ, пишет издание Eesti Päevaleht.
На этой неделе был обнародован Доклад о человеческом развитии Эстонии (Eesti inimarengu aruanne, EIA), на сей раз основное внимание в нем уделено душевному здоровью и благополучию. Реализация собственных возможностей является одним из важнейших компонентов душевного здоровья и благополучия. Каждый ли житель Эстонии имеет возможность для самореализации? Может ли ребенок кассира супермаркета стать ученым, премьер-министром или судьей?