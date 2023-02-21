В 2022 году жизнью в Эстонии были меньше всего довольны жители Ида-Вирумаа

Существенные статистические различия авторы отчета отметили в пяти регионах. Так, в Ида-Вирумаа по состоянию на начало 2022 года жизнью были довольны лишь 59% респондентов. В Пярнумаа этот показатель составил 73%, в Пыльвамаа – 71%, в Вырумаа – 70%, в Таллинне – 71%.

Региональные различия в удовлетворенности жизнью (особенно в Ида-Вирумаа) в значительной степени объясняются социально-экономическими региональными различиями (например, разным уровнем дохода и образования), но не полностью, подчеркнули авторы отчета.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.