21.02.2023, 08:40
В 2022 году жизнью в Эстонии были меньше всего довольны жители Ида-Вирумаа(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Жители эстонских уездов по-разному оценили свое удовлетворение жизнью в стране в 2022 году: больше всего довольны жизнью жители Ляэнеского уезда – 82%, следует из Отчета о человеческом развитии, передает RusERR.
Существенные статистические различия авторы отчета отметили в пяти регионах. Так, в Ида-Вирумаа по состоянию на начало 2022 года жизнью были довольны лишь 59% респондентов. В Пярнумаа этот показатель составил 73%, в Пыльвамаа – 71%, в Вырумаа – 70%, в Таллинне – 71%.
Региональные различия в удовлетворенности жизнью (особенно в Ида-Вирумаа) в значительной степени объясняются социально-экономическими региональными различиями (например, разным уровнем дохода и образования), но не полностью, подчеркнули авторы отчета.