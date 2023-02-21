МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: мир увидел, как много в России недовольных войной

В России завершилась эпопея с суд ом над журналисткой издания RusNews и оппозиционной активисткой из Барнаула Марией Пономаренко. По статье 207 Уголовного кодекса РФ „о фейках в отношении вооруженных сил России“, Пономаренко получила шесть лет лишения свободы. В Петербурге идет суд над художницей Сашей Скочиленко, которая уже скоро год как сидит в тюрьме за антивоенные ценники в супермаркете „Перекресток“.

С начала войны в Украине, в России идут суды над теми, кто напрямую осмелился высказать альтернативную точку зрения на происходящее. Людям говорят – смотрите, если вы скажете что-то против, то вас ждет такая же участь. В тоже время власти не стали разгонять тех, кто приносит цветы к памятникам в знак скорби о трагедии в Днепре. И мир увидел, как много в России недовольных войной.