Мнение
21.02.2023, 12:30

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: мир увидел, как много в России недовольных войной

 
В России ты - враг режима, за границей - гражданин страны-агрессора
Сергей Ковальченко
журналист
Антивоенный ценник в магазине "Перекресток" авторства Саши Скочиленко
Антивоенный ценник в магазине "Перекресток" авторства Саши Скочиленко
ФОТО: Sotavision

Меня часто спрашивают, а почему активисты не уехали? Надо понимать, что не у всех есть такая возможность. Есть обязательства перед семьей, пожилыми родителями, финансовые обстоятельства. И главное – русских людей, даже если они придерживаются оппозиционных взглядов, сейчас нигде никто не ждет, отмечает Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.

В России завершилась эпопея с судом над журналисткой издания RusNews и оппозиционной активисткой из Барнаула Марией Пономаренко. По статье 207 Уголовного кодекса РФ „о фейках в отношении вооруженных сил России“, Пономаренко получила шесть лет лишения свободы. В Петербурге идет суд над художницей Сашей Скочиленко, которая уже скоро год как сидит в тюрьме за антивоенные ценники в супермаркете „Перекресток“.

С начала войны в Украине, в России идут суды над теми, кто напрямую осмелился высказать альтернативную точку зрения на происходящее. Людям говорят – смотрите, если вы скажете что-то против, то вас ждет такая же участь. В тоже время власти не стали разгонять тех, кто приносит цветы к памятникам в знак скорби о трагедии в Днепре. И мир увидел, как много в России недовольных войной.

RusDelfi
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