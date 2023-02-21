МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: мир увидел, как много в России недовольных войной
Меня часто спрашивают, а почему активисты не уехали? Надо понимать, что не у всех есть такая возможность. Есть обязательства перед семьей, пожилыми родителями, финансовые обстоятельства. И главное – русских людей, даже если они придерживаются оппозиционных взглядов, сейчас нигде никто не ждет, отмечает Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.
В России завершилась эпопея с судом над журналисткой издания RusNews и оппозиционной активисткой из Барнаула Марией Пономаренко. По статье 207 Уголовного кодекса РФ „о фейках в отношении вооруженных сил России“, Пономаренко получила шесть лет лишения свободы. В Петербурге идет суд над художницей Сашей Скочиленко, которая уже скоро год как сидит в тюрьме за антивоенные ценники в супермаркете „Перекресток“.